Kế toán trưởng doanh nghiệp ở Quảng Trị buôn bán trái phép hoá đơn hơn 22 tỷ

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH Tổng công ty Thế Thịnh và một số doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và nơi làm việc, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Viết Hải – Kế toán trưởng Công ty TNHH Tổng công ty Thế Thịnh – về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Cán bộ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang tuyên đọc quyết định khởi tố đối với Nguyễn Viết Hải. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2021, Nguyễn Viết Hải đã tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội Zalo, Facebook chuyên mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Tại đây, Hải liên hệ với những cá nhân rao bán hóa đơn để cung cấp cho các doanh nghiệp có nhu cầu hợp thức hóa đầu vào nhằm khấu trừ số thuế phải nộp ngân sách nhà nước.

Nguyễn Viết Hải đã sử dụng Zalo, Facebook để liên hệ với một đối tượng chưa rõ lai lịch (người bán hóa đơn) và thỏa thuận mua hóa đơn với giá từ 3 – 4% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn (chưa bao gồm VAT). Các hóa đơn này chủ yếu ghi các mặt hàng như xăng dầu, xi măng, sắt, thép, cát, đá… Trong thời gian hoạt động, Hải đã mua 29 hóa đơn của 5 doanh nghiệp “ma” tại TP.HCM, với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn (chưa bao gồm VAT) hơn 22,4 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cũng ra quyết định khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong (thôn 2 Thanh Mỹ, xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị) và một số doanh nghiệp có liên quan.

Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc và cấm đi khỏi nơi cư trú với Trần Chính Phong – Giám đốc và Trương Thị Thúy Diệu – Kế toán Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong; Đặng Ngọc Quỳnh – Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thiên Phước Long và Lê Thị Lân – Kế toán Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Trường Giang về tội danh "Mua bán trái phép hoá đơn".

Kết quả điều tra bước đầu xác định, năm 2022 và 2023, Trần Chính Phong có hành vi bán trái phép trên 100 tờ hoá đơn không có hàng hoá, dịch vụ kèm theo với tổng giá trị khoảng 50 tỷ đồng cho nhiều công ty tại tỉnh Quảng Trị nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Để thực hiện hành vi này, Trương Thị Thúy Diệu đã mua và xin hóa đơn khống từ nhiều công ty trong và ngoài tỉnh để hợp thức hóa đầu vào cho Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong, sau đó xuất bán lại cho các doanh nghiệp có nhu cầu với giá 4,5% giá trị trước thuế ghi trên mỗi hóa đơn. Sau khi trừ chi phí mua hóa đơn, số tiền chênh lệch được các đối tượng chia nhau hưởng lợi.