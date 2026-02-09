Campuchia siết chặt trấn áp tội phạm mạng xuyên biên giới

(VTC News) -

Tờ Khmer Times đưa tin ngày 9/2, nhóm đối tượng này bị phát hiện có liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến và đã bị trục xuất trong ngày Chủ nhật. Thông tin được công bố trên trang Facebook Tổng cục Xuất nhập cảnh thuộc Bộ Nội vụ Campuchia.

Theo nhà chức trách, chiến dịch được tiến hành theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha cùng các lãnh đạo cấp cao của bộ. Vụ trục xuất do Trung tướng Sok Vasna, Tổng Giám đốc Cục Xuất nhập cảnh, trực tiếp điều phối và phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc.

Campuchia trục xuất 312 công dân Trung Quốc liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến. (Nguồn: Khmer Times)

Toàn bộ 312 người đều là nam giới, được đưa về nước trên các chuyến bay thuê đặc biệt thông qua sân bay quốc tế Techo. Bộ Nội vụ Campuchia cho biết việc trục xuất thể hiện lập trường cứng rắn của chính phủ trong chiến dịch truy quét các tổ chức lừa đảo trực tuyến đang hoạt động tại nước này.

Giới chức nhấn mạnh sẽ không có ngoại lệ đối với những kẻ cầm đầu hoặc những người tham gia điều hành các đường dây lừa đảo. Mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ an ninh công cộng, không chỉ trong nước mà cả trên phạm vi quốc tế.

Bên cạnh các biện pháp trấn áp, Campuchia cũng triển khai hoạt động giải cứu và hỗ trợ những nạn nhân của nạn buôn người hoặc bị lừa tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến, nhằm bảo đảm họ có thể trở về nước an toàn.

Theo Khmer Times, chỉ trong 8 ngày đầu tháng Hai, hàng nghìn người nước ngoài thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đã bị trục xuất khỏi Campuchia. Con số này phản ánh quyết tâm của chính phủ trong việc siết chặt quản lý cư trú, xử lý lao động bất hợp pháp và đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm mạng.