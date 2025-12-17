3 ngày đầu hoạt động, camera AI Hà Nội 'soi' 393 tài xế vi phạm

(VTC News) -

Thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong 3 ngày đầu triển khai vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh (từ 13 - 16/12), thông qua camera AI, lực lượng CSGT phát hiện 393 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, gồm 125 ô tô và 268 xe máy.

Cụ thể, hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông chiếm tỷ lệ cao nhất với 352 trường hợp, gồm 87 ô tô và 265 xe máy. Ngoài ra, hệ thống còn phát hiện 5 trường hợp không chấp hành chỉ dẫn vạch kẻ đường (đều là ô tô); 1 trường hợp ô tô đi ngược chiều đường một chiều; 3 trường hợp xe máy chở quá số người quy định; 21 ô tô dừng xe tại nơi có biển cấm dừng và 11 ô tô đón, trả hành khách tại nơi cấm dừng, đỗ xe.

Camera AI phát hiện xe máy vượt đèn đỏ tại nút giao.

Các vi phạm nêu trên được phát hiện thông qua hệ thống camera AI được kết nối, vận hành tập trung tại Trung tâm điều khiển giao thông thông minh, cho phép lực lượng chức năng giám sát tình hình giao thông theo thời gian thực, kịp thời nhận diện hành vi vi phạm, các điểm ùn tắc, tai nạn, sự cố để chủ động tham mưu, điều hành, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông phù hợp.

Qua đánh giá bước đầu, hệ thống camera AI vận hành ổn định, hiệu quả; số lượng vi phạm được ghi nhận tăng rõ rệt so với phương thức tuần tra, kiểm soát truyền thống và cao hơn so với thời điểm trước khi đưa vào vận hành chính thức. Hình ảnh trích xuất từ camera có độ phân giải cao, thể hiện rõ biển số, thời gian và hành vi vi phạm, tạo thuận lợi cho công tác xác minh, lập hồ sơ xử phạt nguội, bảo đảm tính chính xác, khách quan và thuyết phục.

Trong giai đoạn đầu vận hành, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thủ đô.