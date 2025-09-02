Cảm xúc đỏ

(VTC News) -

Không phải ai cũng thích màu đỏ.

Nhưng những ngày này, màu đỏ tràn ngập Việt Nam, trên những lá cờ rợp trời, rợp phố; trên những tấm áo phông khỏe khoắn có ngôi sao vàng trước ngực mà già, trẻ, gái, trai đều mặc với niềm hãnh diện toát ra từ ánh mắt tươi vui; trên những tà áo dài duyên dáng của từng tốp thiếu nữ thướt tha xuống phố trong sắc nắng miên man của mùa thu; trên những thân máy bay chiến đấu vút bay cao giữa bầu trời xanh thẳm hay những con tàu ngầm hiện đại rẽ sóng hùng dũng ra khơi...; những màu đỏ ấy chỉ mang đến cảm giác thư thái, bình yên và hạnh phúc.

Không còn là thác, là sông mà là biển lớn. Biển đỏ ấy không chỉ gợi cảm xúc rạo rực, tự hào mà sâu thẳm lại là những thanh âm sâu lắng trong trong trái tim hàng triệu người Việt Nam khi nghĩ về đất nước, quê hương. Tổ quốc thân yêu và nhiều gian khổ đã trải qua một hành trình vĩ đại, một hành trình ngỡ như không tưởng, hành trình 80 năm chiến đấu và phấn đấu không ngừng nghỉ vì Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh - Nguyễn Ái Quốc, bao thế hệ đã anh dũng tiến lên, chiến đấu và hy sinh vì lời thề độc lập. Hàng triệu người đã ngã xuống, hàng triệu thương bệnh binh, hàng ngàn bà mẹ được tôn vinh là mẹ Việt Nam anh hùng và bao vết thương vẫn còn đau trong lòng dân tộc. Đó là cái giá khủng khiếp mà đất nước phải trả cho hai chữ “tự do”. Độc lập-Tự do-Hạnh phúc là những chữ bằng vàng và cũng là những chữ đẫm máu mà dân tộc ta, Nhân dân ta đã phải trả để có được.

Nên nhớ, trong 80 năm qua, đất nước ta đã trải qua 4 cuộc chiến tranh; giờ đây trên thế giới, chiến tranh vẫn nổ ra ở nhiều nơi gây bao đau thương, mất mát cho nhân loại, mơ ước về Hòa bình và Tự do vẫn là điều không tưởng với không ít cộng đồng, sắc tộc, quốc gia.

Cho nên những dòng cảm thán “Hòa bình đẹp quá! Hòa bình đẹp lắm!” tràn ngập trên mạng xã hội, nghe mãi mà vẫn rưng rưng.

Những ai đang sống hôm nay và hít thở bầu không khí đặc biệt này phải luôn biết ơn những hy sinh, mất mát không gì bù đắp được, khắc ghi công lao trời biển của Bác Hồ và những nhà lãnh đạo tiền bối đã để lại cho Việt Nam một di sản mà có lẽ nhiều người trong số họ, khi dấn thân vào con đường cứu nước đầy hiểm nguy cũng không thể tưởng tượng được.

Năm nay, Việt Nam sẽ chính thức bước vào nhóm nước có thu nhập trung bình. Chưa bao giờ chúng ta có được tiềm lực, vị thế, cơ đồ và uy tín như ngày hôm nay. Thành quả của hòa bình, độc lập và phát triển đầu tiên vẫn là do bản lĩnh cách mạng, dám đổi mới, dám từ bỏ những tư duy và cách làm cũ để mở cửa, hội nhập, đi theo dòng chảy chủ lưu của văn minh nhân loại.

“Nếu nước được độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì!”. Câu nói nổi tiếng ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi các Kỳ, tỉnh, huyện và làng vào ngày 17/10/1945 thể hiện một tầm nhìn kiên định về giá trị thực sự của độc lập - tự do là từng người dân phải hạnh phúc.

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhiều lần nhấn mạnh: Ta là con cháu cụ Hồ, Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước này nhất định phải phát triển đi lên, không được phép tụt hậu so với các nước khác, không cam chịu kém người khác!

Bài học rút ra từ hành trình vĩ đại 80 năm qua của Việt Nam là luôn luôn phải phát huy tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc. Những gì chúng ta có được là biết tự mình tranh thủ mọi thời cơ, tìm mọi cách làm chủ vận mệnh của mình, của dân tộc mình; tự tin vào sức mạnh nội sinh, bản lĩnh, trí tuệ của người Việt, dân tộc Việt; từ lấy sức mình, nội lực của mình để giải phóng mình, tìm đường phát triển và tự mình phải mạnh lên; tự hào về bản lĩnh dân tộc và nền văn hóa của chính mình khi giao tiếp, hợp tác với thế giới. Chỉ có như vậy, Việt Nam mới được tôn trọng và thừa nhận.

Bài học kinh nghiệm này cũng giúp chúng ta lý giải, trong thế giới đang chia rẽ, thay đổi đến mức khốc liệt, bất định và mơ hồ, nhiều quốc gia, dân tộc vẫn tranh thủ được thời cơ để vượt lên và ngược lại.

Có thể gọi quyết tâm thay đổi đất nước mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện là tinh thần nhất quán của “cảm xúc đỏ”, phẩm chất cách mạng và bản lĩnh lãnh đạo của Đảng là đổi mới không ngừng, không cam chịu để đất nước dù đạt được hòa bình, độc lập mà vẫn chưa đạt được phồn vinh, hạnh phúc trọn vẹn.

Hay nhìn sang Trung Quốc, sau hơn 40 năm đổi mới, nước bạn đã tạo dựng được hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đương với 200 năm phấn đấu của nhiều nước phát triển. Dù là dân tộc đông dân thứ hai Đông Nam Á nhưng quy mô kinh tế của Việt Nam chưa vào nhóm đứng đầu. Ai đã thăm các nước Trung Đông thì thấy đây quả là các thiên đường phát triển thu hút cả thế giới đến giao thương do tầm nhìn và quyết tâm của các nhà lãnh đạo quốc gia. Việt Nam cần phấn đấu hơn nữa để đạt trình độ quản trị quốc gia hiện đại, văn minh, tiến bộ.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đặt ra hai mục tiêu phát triển mơ ước: Khi kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (2030), Việt Nam sẽ vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao, khi kỷ niệm 100 thành lập nước (1945), Việt Nam sẽ trở thành nước có thu nhập cao. Thời gian để đạt mục tiêu cao nhất chỉ còn 20 năm nữa. Nếu vẫn giữ cách làm, cách quản trị cũ, mục tiêu cao đẹp ấy sẽ không đạt được, Việt Nam sẽ “lỡ tàu”. Chính bởi vậy, phải đổi mới toàn diện, triệt để phương thức quản trị quốc gia. Đó cũng là lý do mà chúng ta đang chứng kiến những đổi thay trong hệ thống hành chính, chính trị chưa từng có trong vòng hơn 12 tháng qua. Đó là cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại địa giới hành chính, đang có tác động sâu sắc và toàn diện đến kinh tế, xã hội và chính trị đất nước.

Cuộc cách mạng này chỉ thành công khi có sự đoàn kết, đồng lòng của cả dân tộc, sự hy sinh và tinh thần quyết tâm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự ủng hộ của Nhân dân.

Không đợi đến Đại hội XIV, nơi chúng ta sẽ chứng kiến một văn kiện thấm đẫm tinh thần đổi mới và cách mạng được thông qua, ngay từ bây giờ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã triển khai đột phá chiến lược, có tác động sâu sắc đến tương lai đất nước. Đó là: Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về bứt phá khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về hội nhập quốc tế sâu rộng, chủ động và toàn diện; Nghị quyết 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng pháp luật, tạo nền tảng cho thể chế hiện đại; Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 về phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, coi đây là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo…

Đảng ta đang quyết liệt thực hiện trọng trách kiến tạo một thể chế minh bạch, linh hoạt, đủ sức bảo vệ lợi ích quốc gia trong hội nhập, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Với các doanh nhân Việt, “cảm xúc đỏ” đang thôi thúc khát vọng bứt phá, đưa thương hiệu Việt vươn tầm thế giới, làm giàu cho đất nước và giàu lên cùng đất nước.

“Cảm xúc đỏ” cũng thôi thúc mọi công dân, đặc biệt là thế hệ trẻ gánh vác trách nhiệm học hỏi không ngừng, làm chủ công nghệ, dám khởi nghiệp, dám ước mơ.

Từ Hội nghị Diên Hồng xưa đến những ngày Tổng khởi nghĩa tháng Tám, từ Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu” đến Đại thắng mùa Xuân 1975, từ Đổi mới 1986 đến công cuộc chuyển đổi số hôm nay – tất cả đều bắt đầu từ một điểm chung: Đoàn kết dân tộc, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, và khai phóng trí tuệ Việt Nam. Không có đoàn kết, không có chiến thắng; không có trí tuệ, không thể phát triển.

Trong ánh đỏ của lá cờ Tổ quốc, chúng ta thấy lịch sử, thấy hiện tại và thấy cả tương lai. Một tương lai Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng cường quốc năm châu – như Bác Hồ hằng mong muốn. Và để điều ấy thành hiện thực, không ai có quyền thờ ơ. Hãy để màu đỏ trong tim mỗi người Việt rực sáng – như ngọn lửa dẫn đường cho hành trình vươn mình của cả dân tộc trong thế kỷ XXI.