Cầm hòa Hàn Quốc, HLV Thái Lan vẫn không hài lòng

(VTC News) -

Hàn Quốc 1-1 Thái Lan

"Tôi chưa hài lòng 100% Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu các cầu thủ mắc ít lỗi hơn. Dù vậy, tôi vẫn muốn dành lời khen khi các cầu thủ đã cố gắng hết sức", HLV Masatada Ishii chia sẻ sau trận đấu với Hàn Quốc.

Đội tuyển Thái Lan làm khách trên sân của Seoul World Cup của đội tuyển Hàn Quốc. Đây là thử thách khó với đại diện Đông Nam Á bởi chênh lệch đẳng cấp lớn giữa hai đội.

Đội tuyển Hàn Quốc áp đảo tỷ lệ kiểm soát bóng. Họ tạo ra nhiều cơ hội và mở tỷ số do công của Son Heung-min ở cuối hiệp một. Tuy nhiên, Thái Lan gỡ hòa ở hiệp hai do công của Suphanat Mueanta. 1-1 là kết quả của trận đấu.

"Tôi cảm ơn các cầu thủ đã thi đấu rất nỗ lực", HLV Masatada Ishii nói thêm. Nhà cầm quân người Nhật Bản cho biết ông chủ trương cho đội tuyển Thái Lan đá phòng ngự. Tuy nhiên, ở một số thời điểm, ông vẫn yêu cầu học trò chơi đôi công với Hàn Quốc để tìm kiếm cơ hội.

HLV Ishii chưa hài lòng hoàn toàn về trận đấu.

Khi nhận câu hỏi về việc so sánh sức mạnh của tuyển Hàn Quốc và Nhật Bản, ông Ishii cho biết: "Thật khó để so sánh. Chúng tôi đã thua Nhật Bản hồi đầu năm. Trong khi đó, Hàn Quốc mới thay đổi HLV trưởng. Tôi không thể so sánh vì không gặp họ ở thời điểm đó. Dù vậy, kỹ năng của các cầu thủ Hàn Quốc rất xuất sắc".

Trong khi đó, HLV Hwang Sun-hong bày tỏ: "Tôi cảm ơn khán giả đến cổ vũ trong thời tiết giá lạnh. Tôi rất tiếc khi đội không thắng. Tất cả cầu thủ đã cố gắng hết sức. Tuy nhiên, đây chưa phải kết thúc. Chúng tôi còn một trận trên sân khách".

Ở trận này, HLV Hwang Sun-hong không sử dụng tiền vệ Lee Kang-in. Cầu thủ này trước đó đã xin lỗi Son Heung-min sau vụ xô xát. HLV Hwang khẳng định các cầu thủ đoàn kết 100% ở trận này. Ông để Lee ngồi ngoài không dựa trên cảm xúc cá nhân.

"Tôi quyết định đưa một cầu thủ giữ bóng tốt vào sân khi đội bị dẫn trước. Tôi chuẩn bị mọi thứ để giành chiến thắng và sắp xếp đội hình tốt nhất theo cách làm của tôi. Tôi không hối tiếc", ông Hwang nói.

HLV tuyển Hàn Quốc cũng dành lời khen cho đội tuyển Thái Lan. "Họ là đội bóng chuyển đổi trạng thái nhanh và tổ chức hàng thủ rất tốt. Ở hiệp một, chúng tôi liên tục đẩy bóng lên phía trước và dễ bị phản công. Khi bị thủng lưới, chúng tôi lại bị cuốn theo tốc độ chơi của Thái Lan".

Với trận hòa này, Hàn Quốc vẫn giữ ngôi đầu bảng với 7 điểm. Trong khi đó, Thái Lan có thêm lợi thế cạnh tranh với tuyển Trung Quốc để giành suất đi tiếp.

Trận lượt về sẽ diễn ra trên sân Rajamangala (Bangkok) ngày 26/3.