Cải cách tiền lương, quy định về chế độ phụ cấp kiêm nhiệm trong năm 2026

(VTC News) -

Nhiệm vụ trên được Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đưa ra tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Ông Lê Minh Hưng cho biết, các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nêu trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình và nguồn lực trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với trên 100 nhiệm vụ cụ thể về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Về nhóm nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, ông Lê Minh Hưng cho hay, Ban Tổ chức Trung ương được yêu cầu chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tập trung tham mưu Tổng kết Nghị quyết số 26 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" (hoàn thành trong năm 2027).

Đảng ủy Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu xây dựng Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững; nghiên cứu cơ chế tạo sự liên thông giữa khu vực công và khu vực tư (hoàn thành trong tháng 4/2027).

"Tiến hành cải cách chính sách tiền lương, quy định về chế độ phụ cấp kiêm nhiệm, chính sách nhà ở xã hội với cán bộ, công chức, viên chức có khó khăn về nhà ở, chính sách bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công phù hợp với thực tiễn (hoàn thành trong năm 2026)", Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ nhiệm vụ của Đảng ủy Chính phủ.

Đảng ủy Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện số hoá hồ sơ cán bộ từ cơ sở và kết nối liên thông đồng bộ giữa các cơ quan (hoàn thành trong tháng 6/2026).

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ triển khai thực hiện đồng bộ các quy định, quy chế về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, cho thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm nguyên tắc "có vào, có ra", "có lên, có xuống", đánh giá cán bộ thường xuyên, liên tục, đa chiều, theo kết quả, sản phẩm cụ thể.

Tại Kết luận số 83 (về cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024) Bộ Chính trị giao Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương) chủ trì sơ kết Nghị quyết số 27.

Trong đó phối hợp với Đảng ủy Bộ Nội vụ và các ban, bộ, ngành có liên quan nghiên cứu đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đề xuất việc thực hiện 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công cho phù hợp để trình Trung ương xem xét trong năm 2026 khi Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện hệ thống Danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội XIV của Đảng thông qua, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính 5 năm tới, điều kiện kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách Nhà nước, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đề xuất chế độ tiền lương cho phù hợp (trong đó có kiến nghị của cử tri) theo lộ trình tại Kết luận số 83 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương.