Cách uống nước nghệ tươi đúng cách, an toàn và hiệu quả

(VTC News) -

Nghệ với thành phần curcumin là loại củ nhiều tác dụng tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, để mang lại hiệu quả tốt đa của loại củ này, mọi người cần phải biết cách sử dụng nghệ đúng cách. Bài viết dưới đây có nội dung về lợi ích cũng như cách uống nước nghệ tươi đúng cách.

Lợi ích của nước nghệ tươi

Theo bài viết trên trang web Bệnh viện Đa khoa Melatec thì một số tác dụng nổi bật của nước nghệ tươi bao gồm:

- Hỗ trợ hệ tiêu hóa: giảm đầy hơi, ợ nóng, kích thích tuyến mật tiết ra dịch mật.

- Tác dụng kháng viêm, giảm đau nhẹ trong các tình trạng viêm mãn tính.

- Bảo vệ gan và hỗ trợ thải độc do tính chống oxy hóa.

- Làm đẹp da, giúp da mịn màng, giảm vết thâm nếu dùng lâu dài.

- Bảo vệ tim mạch và điều hòa huyết áp.

- Tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Tuy nhiên, nước nghệ tươi không phải “thần dược”, nếu dùng sai cách hoặc quá liều, nó có thể gây khó chịu cho dạ dày, tiêu chảy hoặc ảnh hưởng đến tác dụng của các thuốc khác.

Nghệ tươi mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu biết cách sử dụng mỗi ngày.

Các đối tượng sử dụng nước nghệ tươi

Những người nên dùng nước nghệ tươi:

- Người bị đau dạ dày nhẹ hoặc có vấn đề tiêu hóa nhẹ như ợ hơi, đầy bụng.

- Người dễ bị nổi mụn

- Người hay sử dụng rượu bia, cần thanh lọc gan

- Phụ nữ sau sinh 1 tháng, muốn phục hồi sức khỏe và làm đẹp da từ bên trong.

Những người nên thận trọng, tránh sử dụng nước nghệ tươi:

- Phụ nữ có thai, nhất là 3 tháng đầu, vì các chất có trong nghệ gây kích thích tử cung.

- Người đang dùng thuốc chống đông máu hoặc có vấn đề chảy máu, vì curcumin có thể ảnh hưởng làm loãng máu.

- Người bị viêm loét dạ dày nặng, trào ngược dạ dày nặng, vì nước nghệ có thể kích ứng nếu nồng độ cao.

- Người bị sỏi mật, tắc ống mật – nghệ có thể kích thích co thắt túi mật.

-Người bị huyết áp thấp hoặc tiểu đường: nếu dùng nhiều nghệ có thể làm giảm đường huyết hoặc huyết áp quá mức.

Cách uống nước nghệ tươi đúng

Cách dùng:

Tùy mục đích dùng (hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm dạ dày, làm đẹp… ), bạn có thể phối nghệ với các nguyên liệu khác để tăng hiệu quả và giảm kích ứng:

- Nghệ pha nước ấm: Curcumin trong nghệ giải phóng nhanh hơn khi ở trong nước ấm. Vì vậy, mỗi lần uống nước nghệ tươi các bạn có thể pha vào nước ấm và uống sau khi ăn hoặc trước khi ăn 20-30 phút, tùy người dung nạp.

- Kết hợp với mật ong: Mật ong có tính kháng viêm dịu nhẹ, giúp làm dịu niêm mạc dạ dày giảm bớt vị đắng, nồng của nghệ. Pha 1-2 thìa cà phê mật ong cùng với nước nghệ tươi sẽ dễ uống hơn hẳn. Các bạn có thể pha nước nghệ tươi với mật ong để dễ dùng mỗi ngày.

Bạn có thể sử dụng nghệ tươi cùng với nước ấm, chanh, mật ong.

Liều lượng, thời gian sử dụng:

- Không nên sử dụng quá 3 g nghệ mỗi ngày để tránh tác dụng phụ.

- Nên duy trì liên tục trong 1 – 2 tháng để theo dõi hiệu quả rõ rệt.

- Nếu sau thời gian này không thấy cải thiện, nên ngừng và đi khám để kiểm tra chính xác nguyên nhân (có thể không phải do nghệ chữa được).

- Trước khi bắt đầu dùng nghệ để hỗ trợ bệnh lý, nhất là người đang dùng thuốc (ví dụ thuốc chống đông máu, thuốc tiêu hóa…), nên hỏi ý kiến bác sĩ để tránh tương tác thuốc.

- Kết hợp với chế độ ăn giảm thức ăn khó tiêu, giảm chất kích thích (rượu, cà phê, gia vị cay), ngủ đủ giấc, tránh stress.

- Theo dõi phản ứng của cơ thể: Nếu xuất hiện đau bụng dữ dội, buồn nôn, đi ngoài phân đen hoặc các triệu chứng bất thường, phải ngưng dùng ngay và đi khám càng sớm càng tốt.

-Những người có cơ địa dị ứng, phụ nữ mang thai, người bị rối loạn đông máu,… cần cực kỳ thận trọng hoặc tránh dùng nếu bác sĩ khuyến cáo.

Sử dụng nước nghệ tươi đúng cách là sự kết hợp của nhiều yếu tố như lựa chọn nguyên liệu sạch, pha chế khéo léo, liều dùng vừa phải và sự kiên nhẫn theo dõi. Hãy nắm vững những lưu ý khi sử dụng để mang lại hiệu quả dùng nghệ tươi tốt nhất.