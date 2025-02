(VTC News) -

Tự động xóa tin nhắn OTP sẽ giúp quản lý những tin nhắn này hiệu quả mà không mất nhiều thời gian.

Tin nhắn OTP là gì

Mã OTP (One Time Password - mật khẩu dùng 1 lần) là dãy gồm các ký tự hoặc chữ số được ngân hàng hoặc các tổ chức tạo ra và gửi đến số điện thoại của bạn để xác nhận các giao dịch quan trọng.

Tại sao nên tự động xóa tin nhắn OTP?

Tiết kiệm dung lượng: Những tin nhắn không cần thiết tích tụ lâu ngày có thể chiếm dung lượng lưu trữ trên iPhone của bạn, gây ra tình trạng thiếu hụt không gian.

Tránh xáo trộn: Số lượng lớn tin nhắn OTP có thể khiến bạn khó theo dõi các tin nhắn quan trọng khác.

Bảo mật: Mặc dù OTP thường chỉ có giá trị trong thời gian ngắn, nhưng việc lưu trữ chúng lâu dài có thể tạo ra rủi ro bảo mật không cần thiết.

Cách tự động xóa tin nhắn OTP trên iPhone

Đối với từ iOS 17 về sau:

Bắt đầu từ iOS 17, iPhone tự động xóa tin nhắn OTP sau khi sử dụng, giúp ứng dụng Email và Tin nhắn được dọn dẹp. Để thực hiện điều này, người dùng truy cập vào Cài đặt sau đó nhấn vào Cài đặt chung. Tiếp đến chọn Tự động điền & Mật khẩu để điều chỉnh.

Trong giao diện mới, người dùng sẽ thấy tùy chọn điền mật khẩu, kích hoạt thiết lập Xóa sau khi sử dụng tại mục Mã xác minh.

Nếu lỡ xóa mà vẫn cần tin nhắn mã xác minh, bạn có thể khôi phục tin nhắn đó trong vòng 30 ngày từ thư mục Đã xóa gần đây của ứng dụng Tin nhắn và Email.

Đối với trước iOS 17:

Tính năng tự động hóa của ứng dụng Shortcuts trên iPhone là chìa khóa để giải quyết vấn đề này. Dưới đây là các bước hướng dẫn cụ thể:

Bước 1: Cài đặt ứng dụng Shortcuts

iPhone của bạn thường có sẵn ứng dụng Shortcuts. Tuy nhiên, nếu bạn đã xóa nó, hãy tải lại từ App Store.

Bước 2: Tạo một thao tác tự động (Automation) mới

1. Mở ứng dụng Shortcuts, chọn tab "Automation" ở dưới cùng.

2. Nhấn vào dấu "+" để tạo Automation mới.

3. Chọn "Create Personal Automation".

Bước 3: Thiết lập điều kiện kích hoạt

1. Chọn mục "Message" để thiết lập điều kiện khi nhận được tin nhắn.

2. Trong mục "Sender", bạn chọn "Chứa" và nhập từ khóa có liên quan đến OTP (ví dụ: “OTP”, “Mã xác thực”).

3. Nhấn "Next" để tiếp tục.

Bước 4: Thêm hành động tự động

1. Chọn "Add Action", tìm và chọn "Delete Message".

2. Thiết lập để hành động này áp dụng cho các tin nhắn chứa từ khóa mà bạn đã chỉ định.

Bước 5: Hoàn tất và kiểm tra

1. Nhấn "Next", tắt tùy chọn "Ask Before Running" để đảm bảo quá trình diễn ra tự động

.2. Nhấn "Done" để hoàn tất.

Sau khi hoàn thành các bước trên, iPhone của bạn sẽ tự động xóa các tin nhắn OTP không cần thiết, giúp giữ cho hộp thư của bạn luôn gọn gàng.

Những lưu ý khi sử dụng automation

Kiểm tra từ khóa: Đảm bảo rằng các từ khóa bạn nhập đúng và chính xác để không ảnh hưởng đến việc nhận những tin nhắn quan trọng khác.

Không xóa quá mức: Đôi khi, bạn có thể cần lưu lại OTP trong thời gian dài hơn cho các mục đích khác, nên hãy cân nhắc kỹ trước khi xóa.

Cập nhật thường xuyên: Apple thường xuyên cập nhật iOS, bao gồm ứng dụng Shortcuts. Hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng phiên bản mới nhất để tránh lỗi phát sinh.