Cách nấu xôi sườn đậm đà, lạ miệng theo kiểu người Trung Quốc

(VTC News) -

Nếu như bạn từng trổ tài với món xôi đỗ, xôi lạc, xôi gấc thì cách chế biến xôi sườn cũng không có nhiều khác biệt. Tuy nhiên, phần gia vị nêm nếm sẽ có thêm nhiều bước để giúp cho món ăn đậm đà, hương vị thơm ngon.

Sườn được sử dụng để nấu xôi nên chọn loại sườn non. Sườn non có giá trị dinh dưỡng cao như giàu canxi phosphat, collagen và osteopontin, bổ sung canxi cho người già và trẻ em, có tác dụng tăng cường miễn dịch, bổ âm dương, bổ tinh huyết. Bên cạnh đó, sườn non nấu xôi sẽ mềm mại, dễ ăn hơn cho cả người già và trẻ nhỏ.

Món xôi sườn vừa lạ vừa ngon và không khó chế biến. (Ảnh: Ksina)

Sườn mua về cần sơ chế và ướp thật kỹ để đảm bảo độ dẻo thơm, không bị hôi; khi kết hợp với những hạt gạo nếp dẻo bùi sẽ tạo nên một món ăn rất hấp dẫn cho cả gia đình.

Cách nấu xôi sườn dẻo thơm

Nguyên liệu: Sườn non 500gr, gạo nếp 300gr, gia vị gồm nước tương nhạt, đường, dầu hào, gừng băm nhỏ, hành lá và bột năng.

Sườn non chặt thành từng miếng nhỏ, ngâm trong nước sạch 30 phút. Cách này không chỉ giúp loại bỏ bọt máu mà còn giúp thịt mềm hơn.

Sử dụng sườn non và ướp gia vị trước khi chế biến. (Ảnh: Ksina)

Để chuẩn bị nấu xôi sườn, bạn nên ngâm nếp vào nước từ tối hôm trước để hạt gạo nở đều, giúp món ăn thêm dẻo thơm.

Gạo trước khi nấu đem ướp với nước tương và một ít dầu ăn để tạo màu, đồng thời tăng độ đậm đà. Đối với người Trung Quốc, đây là bước quan trọng mà nếu bỏ qua, món xôi sườn sẽ có màu sắc nhạt, kém hấp dẫn.

Ướp sườn đã ngâm với nước tương nhạt, nước tương đen, đường, dầu hào, đậu hũ lên men, gừng băm nhỏ, hành lá và bột năng. Trộn đều bằng tay và để trong tủ lạnh hơn 1 giờ. Nếu hấp nhiều sườn, hãy thêm một chút muối.

Thời gian ướp càng lâu, sườn càng đậm đà. Cần phải thêm bột năng khi ướp vào để giữ độ ẩm trong sườn, giúp sườn thơm ngon, mềm khi hấp và không bị khô.

Sau khi ướp sườn xong, nhặt bỏ phần hành lá và gừng thái sợi, lăn từng miếng sườn vào gạo nếp, rồi phủ gạo nếp lên toàn bộ sườn.

Hấp gạo và sườn trên bếp trong vòng 1 tiếng. (Ảnh: Ksina)

Bạn có thể cho một ít khoai lang và các nguyên liệu khác vào đáy vỉ hấp, hấp trên lửa vừa trong 1 giờ. Mùi thơm sẽ lan tỏa khắp nhà khi bạn múc ra khỏi nồi.

Khi xôi chín, tắt bếp. Bạn sẽ có món xôi sườn rất hấp dẫn. Sườn thơm phức, dẻo mềm, được bọc trong các hạt xôi nở căng, dẻo ngọt.

Món xôi sườn và màu sắc đẹp mắt, vị đậm đà. (Ảnh: Ksina)

Để món xôi xườn ngon, bạn nên chọn sườn có độ mỡ vừa phải, không nên nạc quá sẽ bị khô khi ăn, cũng không nên mỡ quá khiến món ăn bị ngấy mỡ. Sườn non ngon sẽ có độ dày vừa phải, màu sắc hồng nhạt, ấn vào thấy có sự đàn hồi, không có mùi ôi thiu.