Cách nấu lẩu gà ớt hiểm thơm ngon, đơn giản

(VTC News) -

Nguyên liệu nấu lẩu gà ớt hiểm

1 con gà ta thả vườn nặng 1,5-1,8 kg, 50gr ớt hiểm, 6 cây sả, 5 củ hành tím, 5 tép tỏi, 1 nhánh gừng, 5-7 lá chanh, 1kg bún tươi.

Rau ăn kèm: rau muống, bắp chuối bào, cải thảo, rau nhút…

Gia vị: muối, nước mắm, hạt nêm, bột ngọt, đường phèn.

Lẩu gà ớt hiểm là món ăn đậm đà, cay nồng. (Ảnh: B.L)

Cách chế biến

Gà làm sạch, chặt miếng vừa ăn, ướp với 1 thìa nước mắm, 1 thìa hạt nêm, chút tiêu, 10 quả ớt hiểm giã nhuyễn. Ướp gà trong khoảng 30 phút.

Số ớt hiểm còn lại để nguyên trái, rửa sạch. Rau ăn kèm rửa sạch, để ráo. Hành tím, tỏi, sả băm nhỏ. Lấy 3 củ hành tím và gừng nướng sơ. Lá chanh cắt nhỏ.

Bắc nồi lên bếp, cho dầu ăn vào phi thơm hành tím, tỏi, sả. Cho gà đã ướp vào xào săn. Đổ khoảng 2,5–3 lít nước lọc vào nồi.

Khi nước sôi, bạn vớt bọt, thả gừng nướng, hành tím nướng, lá chanh và ớt hiểm để nguyên trái vào. Nêm thêm 2 thìa nước mắm, 1 thìa muối, 1 thìa hạt nêm, 1 chút bột ngọt và đường phèn cho vị ngọt thanh. Đun sôi khoảng 10 phút là được.

Món lẩu gà ớt hiểm rất phù hợp cho những ngày mưa, lạnh. (Ảnh: B.L)

Nước lẩu gà ớt hiểm có màu vàng trong, vị ngọt tự nhiên từ gà, cay nồng từ ớt hiểm và thơm mùi sả, lá chanh. Dọn nồi lẩu ra bàn, dùng bếp gas mini hoặc bếp điện để giữ nóng. Khi ăn, nhúng rau vào nồi lẩu.

Khi thưởng thức, thịt gà mềm ngọt, rau giòn, nước lẩu cay, ăn kèm bún tươi sẽ tạo nên hương vị vô cùng lôi cuốn.

Lưu ý: Nếu không ăn cay nhiều, bạn chỉ cho một phần ớt hiểm để nguyên trái vào nồi lẩu, không cần giã ớt khi ướp gà.