Cách nấu lẩu gà ớt hiểm thơm ngon, đơn giản

Nguyên liệu nấu lẩu gà ớt hiểm
1 con gà ta thả vườn nặng 1,5-1,8 kg, 50gr ớt hiểm, 6 cây sả, 5 củ hành tím, 5 tép tỏi, 1 nhánh gừng, 5-7 lá chanh, 1kg bún tươi.
Rau ăn kèm: rau muống, bắp chuối bào, cải thảo, rau nhút…
Gia vị: muối, nước mắm, hạt nêm, bột ngọt, đường phèn.
Cách chế biến
Gà làm sạch, chặt miếng vừa ăn, ướp với 1 thìa nước mắm, 1 thìa hạt nêm, chút tiêu, 10 quả ớt hiểm giã nhuyễn. Ướp gà trong khoảng 30 phút.
Số ớt hiểm còn lại để nguyên trái, rửa sạch. Rau ăn kèm rửa sạch, để ráo. Hành tím, tỏi, sả băm nhỏ. Lấy 3 củ hành tím và gừng nướng sơ. Lá chanh cắt nhỏ.
Bắc nồi lên bếp, cho dầu ăn vào phi thơm hành tím, tỏi, sả. Cho gà đã ướp vào xào săn. Đổ khoảng 2,5–3 lít nước lọc vào nồi.
Khi nước sôi, bạn vớt bọt, thả gừng nướng, hành tím nướng, lá chanh và ớt hiểm để nguyên trái vào. Nêm thêm 2 thìa nước mắm, 1 thìa muối, 1 thìa hạt nêm, 1 chút bột ngọt và đường phèn cho vị ngọt thanh. Đun sôi khoảng 10 phút là được.
Nước lẩu gà ớt hiểm có màu vàng trong, vị ngọt tự nhiên từ gà, cay nồng từ ớt hiểm và thơm mùi sả, lá chanh. Dọn nồi lẩu ra bàn, dùng bếp gas mini hoặc bếp điện để giữ nóng. Khi ăn, nhúng rau vào nồi lẩu.
Khi thưởng thức, thịt gà mềm ngọt, rau giòn, nước lẩu cay, ăn kèm bún tươi sẽ tạo nên hương vị vô cùng lôi cuốn.
Lưu ý: Nếu không ăn cay nhiều, bạn chỉ cho một phần ớt hiểm để nguyên trái vào nồi lẩu, không cần giã ớt khi ướp gà.
