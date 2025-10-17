Cách làm thịt ba rọi nướng muối ớt đơn giản

Nguyên liệu làm ba rọi nướng muối ớt
600gr thịt ba rọi (ba chỉ) heo, muối, ớt tươi, tỏi băm, sả băm, dầu điều, đường, bột ngọt, nước mắm, gừng cắt lát...
Các bước thực hiện
Sơ chế thịt
Rửa thịt với nước muối loãng, trụng qua nước sôi có vài lát gừng để khử mùi. Sau đó để ráo, dùng dao khứa nhẹ phần da để khi nướng gia vị thấm đều. Cắt miếng vừa ăn, dày khoảng 0,5 – 0,7cm.
Ướp thịt
Bạn dùng 1 cái tô lớn, cho muối, đường, bột ngọt, ớt, tỏi, sả, dầu điều và nước mắm vào trộn đều. Thêm chút dầu ăn để thịt không bị khô khi nướng.
Cho thịt ba rọi vào tô, dùng tay bóp nhẹ để gia vị thấm sâu. Ướp ít nhất 60 phút, ngon nhất là để qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh.
Nướng thịt
Cách 1 - nướng bằng than hoa: Xếp thịt lên vỉ, nướng than hồng, trở đều tay để không bị cháy.
Cách 2 - dùng nồi chiên không dầu: Làm nóng nồi 180°C, nướng 10 phút mỗi mặt. Quét lại phần nước ướp rồi nướng thêm 5 phút cho vàng giòn.
Cách 3 – dùng lò nướng: Bật lò 200°C, nướng 20 - 25 phút, lật giữa chừng.
Xếp thịt ba rọi nướng muối ớt ra đĩa, món này ngon nhất khi ăn kèm dưa leo, rau thơm, đồ chua và chấm với muối ớt chanh hoặc nước mắm tỏi ớt pha loãng.
Lưu ý:
Bạn không nên chọn thịt ba rọi quá nạc vì khi nướng sẽ bị khô. Nếu muốn màu vàng óng đẹp mắt, có thể thêm chút mật ong vào hỗn hợp ướp. Ngon nhất là nướng trên than hoa cho hương vị thơm tự nhiên.
