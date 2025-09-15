3 cách làm củ cải muối chua giòn, thanh mát

(VTC News) -

Mùa thu là mùa thu hoạch của củ cải, loại củ được ví như nhân sâm giá rẻ. Củ cải rất giàu vitamin và khoáng chất, như vitamin C, vitamin A, kali, magie... Sau khi muối, các chất dinh dưỡng trong củ cải được cơ thể hấp thụ dễ dàng hơn. Đồng thời, quá trình muối cũng có thể sản sinh ra một số vi khuẩn axit lactic có lợi, giúp cải thiện môi trường đường ruột và thúc đẩy tiêu hóa.

Củ cải muối chua không chỉ là món ăn bổ dưỡng mà còn rất dễ kết hợp với các món ăn, giúp giải ngấy, tăng độ hấp dẫn cho mâm cơm. Sau đây là 3 cách muối củ cải rất đơn giản bạn có thể thực hiện cho cả gia đình.

Cách làm củ cải muối chua kiểu Hàn Quốc

Củ cải muối chua kiểu Hàn Quốc có vị thanh nhẹ, độ giòn hấp dẫn. (Ảnh: Sohu)

Nguyên liệu: Củ cải trắng, nước, muối, đường, giấm trắng, hoa dành dành

Rửa sạch và gọt vỏ củ cải, cắt thành lát tròn dày ½ cm để dễ thấm gia vị hơn. Bạn cũng có thể cắt thành sợi, tùy thuộc vào kích thước hộp đựng.

Cho củ cải đã thái vào hộp đựng, rắc hai thìa muối và ướp trong ba giờ. Sau ba giờ, củ cải sẽ mềm, có thể uốn cong dễ dàng mà không bị gãy. Nhẹ nhàng vắt bớt nước thừa.

Đun sôi nước trong nồi, cho quả dành dành đã giã nát vào, sau đó cho đường vào, đun cho đến khi đường tan hết thì tắt bếp. Mục đích của quả dành dành là để tạo màu, nếu không có, bạn có thể thay bằng bột nghệ. Dùng rây lọc bỏ nước hoa dành dành, khi nước hoa dành dành nguội còn ấm thì cho thêm giấm trắng và muối.

Cho các lát củ cải vào hộp, sau đó đổ nước đun đã nguội vào, đảm bảo nước ngập hết các nguyên liệu. Cho hộp củ cải vào tủ lạnh và sau 2-3 ngày là có thể ăn được.

Món củ cải muối chua sẽ có hương vị thanh mát và màu sắc rất hấp dẫn, giúp món ăn thêm ngon miệng.

Cách làm củ cải muối chua truyền thống

Củ cải muối truyền thống Trung Quốc thường kết hợp thêm ớt, cà rốt. (Ảnh: Sohu)

Nguyên liệu chính để làm món củ cải muối chua là củ cải trắng và muối. Ngoài ra, bạn cần thêm ớt, gừng, tỏi để tăng thêm hương vị.

Rửa sạch củ cải, cắt thành miếng nhỏ. Cho một lượng muối vừa đủ vào, dùng tay chà xát cho củ cải thấm hết muối. Sau khi chà xát, để củ cải nghỉ khoảng 10-15 phút cho nước ra bớt.

Cắt ớt, gừng và tỏi thành miếng nhỏ hoặc lát, cho vào bát, thêm lượng muối, đường, giấm vừa đủ, khuấy đều để làm nước ướp.

Bóp khô nước củ cải và cho vào bát. Đổ nước ướp vào bát và trộn đều. Sau đó, đậy kín bát và cho vào tủ lạnh để ướp trong 1-2 ngày.

Củ cải muối có thể ăn trực tiếp hoặc dùng kèm với các món ăn khác. Nếu làm quá nhiều một lúc, bạn có thể cho phần củ cải muối còn lại vào túi hoặc hộp kín và bảo quản trong tủ lạnh.

Củ cải muối kiểu Trung Quốc

Củ cải muốikiểu Trung Quốc có thể ăn nhanh trong ngày. (Ảnh: Sohu)

Nguyên liệu: 1 củ cải trắng, 3 tép tỏi, 3 quả ớt, 80gr đường, 50gr giấm gạo, 10gr mật ong, 30gr nước tương nhạt, 10gr muối

Cắt củ cải trắng thành bốn phần, rồi thái lát mỏng, cho vào tô lớn, thêm 40gr đường trắng, trộn đều, ướp trong 1 giờ. Cắt tỏi và ớt thành lát, sau đó để riêng ra đĩa để dùng sau.

Sau khi ngâm xong củ cải trắng, bạn dùng tay vắt hết nước trong củ cải cho củ cải khô hẳnn. Cho tỏi và ớt vào củ cải, sau đó cho lần lượt 40gr đường trắng, 50gr giấm gạo, 10gr mật ong, 30gr nước tương nhạt, 10gr muối vào. Trộn đều hỗn hợp, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm và ướp trong tủ lạnh trong 2 giờ là xong.

Đây là 3 công thức củ cải muối chua rất dễ làm, thành phẩm ngon, hương vị hấp dẫn. Nếu bạn đang tìm kiếm một món ăn kèm vừa ngon vừa thanh mát, hãy thử tự làm củ cải muối chua nhé!