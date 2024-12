Cách làm mứt dừa non ăn Tết, càng ăn càng 'cuốn'

(VTC News) -

Mứt dừa là món mứt gần như không thể thiếu trên bàn trà trong mỗi dịp Tết đến. Có rất nhiều cách biến tấu cho mứt dừa như thêm vị trà xanh, dứa, chanh leo, cà phê... Bên món mứt dừa già truyền thống, những năm gần đây mọi người ngày càng ưa chuộng loại mứt dừa non vì độ dẻo của nó.

Có thể nói, mứt dừa non là món càng ăn càng cuốn, nhiều người thậm chí không thể dừng lại được nếu trên đĩa vẫn còn.

Cách làm mứt dừa non khá đơn giản.

Cách làm mứt dừa non

Thực tế, cách làm mứt dừa non không khó thực hiện, bạn hoàn toàn có thể tận dụng cùi dừa sau khi uống nước để chế biến mứt.

Nguyên liệu:

- Cùi dừa non: 500gr

- Đường trắng: 500gr.

Sau khi lấy hết nước, bạn nạo phần cùi dừa non khỏi vỏ. Bạn có thể kiểm tra độ non của cùi dừa bằng cách dùng tay bấm, nếu thấy còn mềm là có thể chế biến được. Cùi dừa quá non sẽ không làm được mứt.

Dùng móng tay kiểm tra độ mềm của dừa để có thành phẩm ưng ý. (Ảnh: Douguo)

Gọt sạch phần vỏ nâu vàng bên ngoài, để lại phần thịt trắng.

Rửa sạch cùi dừa với nước lạnh, sau đó dùng dao thái thành miếng hình con chì mỏng khoảng 1cm.

Cắt dừa thành các miếng có độ dày khoảng 1cm. (Ảnh: Douguo)

Đặt nồi lên bếp, cho nước vào đun sôi. Sau đó bạn cho dừa vào đun trong 5 phút cho mềm.

Đun sôi dừa trong 5 phút để dừa mềm. (Ảnh: Douguo)

Cho dừa ra rổ, xả nước lạnh.

Xả nước lạnh cho dừa sau quá trình luộc. (Ảnh: Douguo)

Để dừa ráo nước và cho tất cả vào tô lớn, đổ đường vào, ướp trong vòng 40 phút.

Ngâm đường với dừa cho tới khi đường tan hoàn toàn. (Ảnh: Douguo)

Sau khoảng 40 phút, toàn bộ đường sẽ tan thành nước. Lúc này, bạn trút dừa ra chảo, bật lửa lớn để xào dừa.

Khi thấy đường sôi, bạn giảm nhỏ lửa, đảo từ từ để dừa và đường kết dính với nhau.

Đun trên bếp lửa to cho đường sôi và sau đó giảm nhỏ lửa. (Ảnh: Douguo)

Bạn đảo cho tới khi đường khô hẳn, kết tinh thành bột màu trắng thì tắt bếp.

Tận dụng hơi nóng còn lại của chảo, tiếp tục đảo đều để đường phủ kín dừa.

Đảo liên tục để đường kết tinh quanh miếng dừa. (Ảnh: Douguo)

Để mứt dừa nguội hoàn toàn thì cho vào lọ thủy tinh khô sạch, đậy kín để dùng dần.

Thành phẩm: Món mứt dừa non sẽ có vị thơm ngọt, ăn sẽ mềm, dẻo chứ không dai, cứng như các loại mứt thông thường.

Thành phẩm rất thích hợp thưởng thức kèm chén trà nóng. (Ảnh: Douguo)

Lưu ý khi làm mứt dừa non

- Tỷ lệ cơm dừa và đường trắng phải là 1:1. Nếu lượng đường không đủ thì món mứt dừa sẽ bị khô, kém ngon.

- Khi nước đường sôi, cần vặn lửa nhỏ để tránh làm đường bị cháy và ảnh hưởng đến màu sắc của thành phẩm.

- Cần đợi cho đến khi mứt dừa nguội rồi mới cho vào lọ bởi hơi nóng có thể khiến mứt dừa bị ẩm, khó bảo quản được lâu.

- Nguyên liệu làm mứt dừa cần non vừa phải để có độ dai, béo mà vẫn dẻo. Dừa dừa quá sẽ cứng, non quá sẽ không thành miếng mứt được thì hàm lượng nước cao, lượng chất béo thấp.