Cách gội đầu bằng nước gừng giúp giảm rụng tóc

(VTC News) -

Rụng tóc là vấn đề mà nhiều người trong chúng ta phải đối mặt, không phân biệt giới tính hay tuổi tác. Căng thẳng, thay đổi nội tiết tố, chế độ dinh dưỡng, tác động từ môi trường và hóa chất..., có vô vàn nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Mái tóc thưa mỏng không chỉ ảnh hưởng đến vẻ ngoài mà còn có thể làm giảm sự tự tin của mỗi người.

Trong hành trình tìm kiếm giải pháp tự nhiên cho mái tóc, gừng thực sự là nguyên liệu quý giá. Gừng tươi không chỉ là gia vị quen thuộc trong căn bếp mà còn được biết đến với nhiều công dụng tuyệt vời trong y học cổ truyền và làm đẹp.

Gội đầu bằng gừng là phương pháp tự nhiên giúp giảm rụng tóc. Ảnh: Watsons Vietnam

Những lợi ích của gừng đối với tóc

Điều gì khiến gừng trở thành một "thần dược" cho mái tóc? Với đặc tính ấm nóng, kháng viêm và giàu dưỡng chất, gừng được tin dùng để cải thiện sức khỏe da đầu và nuôi dưỡng nang tóc, từ đó hỗ trợ giảm rụng tóc và kích thích tóc mọc dày hơn. Khi áp dụng cách gội đầu bằng nước gừng, bạn sẽ nhận được những lợi ích đáng kể sau:

- Kích thích tuần hoàn máu da đầu: Gừng có chứa các hợp chất như gingerol và shogaol, tạo ra cảm giác ấm nóng khi tiếp xúc với da. Điều này giúp tăng cường lưu thông máu dưới da đầu, mang oxy và dưỡng chất đến nuôi dưỡng các nang tóc, từ đó kích thích tóc phát triển khỏe mạnh hơn.

- Kháng viêm và kháng khuẩn: Các đặc tính kháng viêm tự nhiên trong gừng giúp làm dịu da đầu bị kích ứng, giảm gàu và ngăn ngừa các vấn đề viêm nhiễm có thể gây rụng tóc. Một da đầu khỏe mạnh là nền tảng cho một mái tóc chắc khỏe.

- Cung cấp dưỡng chất: Gừng giàu vitamin, khoáng chất (magiê, kali, phốt pho) và các axit béo cần thiết, giúp nuôi dưỡng tóc từ gốc đến ngọn, làm tóc chắc khỏe hơn và giảm tình trạng gãy rụng.

- Chống oxy hóa: Các chất chống oxy hóa trong gừng giúp bảo vệ tóc và da đầu khỏi tác hại của gốc tự do và các yếu tố môi trường, ngăn ngừa lão hóa sớm của nang tóc.

Chính nhờ những công dụng này, việc sử dụng gừng để chăm sóc tóc đã trở thành một mẹo giảm rụng tóc được nhiều người tin dùng.

Cách gội đầu bằng nước gừng giúp giảm rụng tóc

Để tận dụng tối đa lợi ích của gừng, bạn có thể áp dụng các cách gội đầu bằng nước gừng đơn giản sau đây.

Phương pháp 1: Dùng nước gừng tươi nguyên chất

Chuẩn bị 1 củ gừng tươi (khoảng 50-100gr), đem rửa sạch, gọt vỏ, thái lát mỏng hoặc đập dập. Cho gừng vào nồi cùng 1-1,5 lít nước, đun sôi khoảng 10-15 phút cho gừng ra hết tinh chất. Để nước nguội bớt đến nhiệt độ ấm vừa phải.

Sau khi gội đầu bằng dầu gội thông thường và xả sạch, bạn dùng nước gừng ấm này massage nhẹ nhàng lên da đầu và tóc trong khoảng 5-10 phút. Không cần xả lại với nước.

Tần suất: 2-3 lần/tuần.

Phương pháp 2: Dùng nước gừng kết hợp dầu dừa hoặc dầu olive

Chuẩn bị: 1 củ gừng tươi, 2-3 muỗng canh dầu dừa hoặc dầu olive.

Gừng rửa sạch, gọt vỏ, xay nhuyễn rồi vắt lấy nước cốt (hoặc dùng máy ép). Trộn đều nước cốt gừng với dầu dừa/dầu olive. Thoa hỗn hợp này lên da đầu và massage nhẹ nhàng trong 15-20 phút, sau đó gội sạch lại bằng dầu gội dịu nhẹ.

Tần suất: 1-2 lần/tuần. Dầu dừa/olive giúp dưỡng ẩm, làm mềm tóc và giảm bớt cảm giác nóng rát nếu da đầu nhạy cảm.

Phương pháp 3: Dùng nước gừng kết hợp với chanh/mật ong

Chuẩn bị: 1 củ gừng tươi, 1 muỗng cà phê nước cốt chanh (hoặc 1 muỗng cà phê mật ong).

Làm nước gừng ấm theo phương pháp 1 ở trên. Khi nước còn ấm, bạn thêm nước cốt chanh hoặc mật ong vào, khuấy đều. Dùng hỗn hợp này gội đầu và massage tương tự phương pháp 1. Chanh giúp làm sạch gàu, mật ong giúp dưỡng ẩm.

Tần suất: 1-2 lần/tuần.

Những lưu ý khi gội đầu bằng nước gừng

Để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất khi áp dụng cách gội đầu bằng nước gừng, bạn cần lưu ý những điều sau:

- Kiểm tra phản ứng da: Gừng có tính ấm nóng, có thể gây kích ứng với một số người có da đầu nhạy cảm. Hãy thử thoa một chút nước gừng lên một vùng nhỏ da đầu trước khi dùng cho toàn bộ.

- Không dùng quá liều: Không nên dùng quá nhiều gừng hoặc để gừng quá lâu trên da đầu vì có thể gây nóng rát, thậm chí bỏng nhẹ.

- Đảm bảo nước gừng ấm: Không dùng nước gừng quá nóng để tránh làm tổn thương da đầu và tóc.

- Kiên trì: Các phương pháp tự nhiên cần thời gian để phát huy hiệu quả. Hãy kiên trì thực hiện đều đặn trong ít nhất 1-2 tháng để thấy sự cải thiện.

- Kết hợp với chế độ sống lành mạnh: Nước gừng là một giải pháp hỗ trợ, nhưng bạn vẫn cần kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc và giảm căng thẳng để có mái tóc chắc khỏe toàn diện.