Cách di chuyển vào Đà Lạt khi loạt đèo đứt gãy, cấm xe

(VTC News) -

Đêm 19/11, đèo Mimosa (quốc lộ 20, Lâm Đồng) bị đứt gãy hoàn toàn khiến giao thông vào ra Đà Lạt qua con đèo này bị cắt đứt. Trước đó Prenn, D’Ran và Khánh Lê đều tạm dừng vì sạt lở.

Đèo Mimosa bị sạt lở nghiêm trọng nên mọi con đường vào ra Đà Lạt đều đổ về đèo Tà Nung.

Hiện tại, đường đến Đà Lạt trở nên khó khăn hơn nhưng mọi người vẫn có thể đến đây thông qua đèo Tà Nung.

- Từ Nha Trang đi Đà Lạt: Tránh hoàn toàn quốc lộ 27C (Khánh Lê) và quốc lộ 27 (Sông Pha - D’Ran). Xe cộ theo quốc lộ 1 hướng vào Bình Thuận, rồi chọn một trong ba hướng lên Lâm Đồng:

Quốc lộ 28B (đèo Đại Ninh): đang nâng cấp, đi chậm, tuân thủ điều tiết. Lên đến Tà Hine nhập quốc lộ 20.

Quốc lộ 28 (đèo Gia Bắc): qua Sơn Điền lên Di Linh, rẽ phải vào quốc lộ 20.

Quốc lộ 55 (đèo Đa Mi): đi La Dạ - Đa Mi lên Bảo Lộc, nhập quốc lộ 20.

Từ Đức Trọng vào trung tâm Đà Lạt do Prenn và Mimosa tạm dừng, xe cộ đi theo đèo SAM - Tuyền Lâm (đường Sacom Tuyền Lâm, lưu ý không áp dụng cho xe tải), hoặc rẽ tỉnh lộ 725 (đèo Tà Nung) để vào nội đô hướng Cam Ly. Các lộ trình này hiện lưu thông được và có lực lượng trực điều tiết.

- Từ TP.HCM đi Đà Lạt: Đi theo quốc lộ 20 qua Bảo Lộc - Di Linh - Đức Trọng. Đến khu vực Liên Nghĩa, không rẽ Prenn hoặc Mimosa. Thay vào đó:

Xe con, xe khách: đi cao tốc Liên Khương - Prenn rồi rẽ trái đường SAM - Tuyền Lâm (đường Sacom Tuyền Lâm, lưu ý không áp dụng cho xe tải) để vào trung tâm.

Xe tải và xe chở hàng: ưu tiên tỉnh lộ 725 (đèo Tà Nung) để tránh khu bị phong tỏa.

Các tuyến đèo tạm dừng sẽ mở lại theo điều kiện địa chất và thời tiết. Trong thời gian chờ khắc phục, tỉnh duy trì trực 24/24h để cảnh giới sạt lở, điều tiết xe cộ và hỗ trợ du khách vào - ra Đà Lạt an toàn.

Trong sáng 20/11, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết các thông tin lan truyền trên mạng về việc đèo Sacom (đường SAM - Tuyền Lâm) bị sạt lở khiến giao thông gián đoạn là không chính xác.

Hình ảnh lan truyền là hình ảnh sạt lở đường nội bộ của Sacom Tuyền Lâm resort. Do đó việc di chuyển vào Đà Lạt theo 2 hướng Tà Nung (tỉnh lộ 725) và đèo Sacom vẫn diễn ra bình thường.