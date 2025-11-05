Cách đăng ký hộ khẩu trực tuyến

(VTC News) -

Kính gửi: UBND thành phố Hà Nội

Tôi được biết hiện nay thủ tục đăng ký cư trú có thể đăng ký trực tuyến. Tôi muốn hỏi tôi có thể vào đâu để thực hiện thủ tục đăng ký cư trú cho gia đình tôi. Và thời gian thực hiện là bao lâu. Tôi xin cảm ơn!

Chào Ông, cám ơn Ông đã gửi câu hỏi đến Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội,

Hiện nay, thủ tục đăng ký cư trú đã được triển khai dưới hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng Dịch vụ công quản lý cư trú.

Để thực hiện thủ tục trên, Ông vui lòng truy cập vào trang website tại địa chỉ: dichvucong.dancuquocgia.gov.vn. Và thực hiện các thao tác sau đây:

Bước 1: Chọn Đăng nhập ở góc phải bên trên. Đăng nhập bằng Tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia. Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký mới để tạo tại khoản

Bước 2: Chọn Dịch vụ công là thủ tục Đăng ký thường trú. Hệ thống sẽ chuyển đến trang Hồ sơ đăng ký thường trú.

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin; các thông tin có gắn dấu (*) là bắt buộc, không được bỏ trống.

Ở phần cuối, đính kèm các tập tin hình ảnh về các loại giấy tờ thuộc trường hợp đăng ký thường trú mà ông yêu cầu để giúp cơ quan chức năng xác minh và giải quyết hồ sơ.

Tại đây, ông có thể lựa chọn hình thức nhận thông báo kết quả giải quyết qua cổng thông tin hoặc nhận trực tiếp tại trụ sở Công an nơi ông đăng ký thường trú để được nhận kết quả.

Bước 4: Ghi và gửi hồ sơ.

Lưu ý: Tất cả thông tin kê khai phải trùng với thông tin được quản lý trong Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia. Nếu không, hệ thống sẽ yêu cầu người dân đến cơ quan quản lý cư trú (Công an cấp xã) để cập nhật, bổ sung thông tin.

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký thường trú, bạn cũng có thể tra cứu tiến độ thực hiện thủ tục này qua mạng. Để kiểm tra và theo dõi tiến độ hồ sơ, ông thao tác vào mục Quản lý hồ sơ dịch vụ công, chọn tiếp Hồ sơ đăng ký mới.

Đồng thời, ông có thể liên hệ đến số điện thoại hỗ trợ trang: 0692343647 của Cổng dịch vụ công quản lý cư trú để được hướng dẫn chi tiết.

Về thời gian giải quyết hồ sơ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trân trọng!