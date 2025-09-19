(VTC News) -

Thanh long là loại trái cây nhiệt đới được nhiều người yêu thích bởi hương vị thanh mát, ngọt dịu và dồi dào dinh dưỡng. Nó không chỉ là món tráng miệng hấp dẫn mà còn là nguồn cung cấp vitamin C, chất xơ và các chất chống oxy hóa tuyệt vời. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn thanh long ngon, tươi thực sự.

Mẹo chọn thanh long ngon chỉ cần nhìn vỏ

Làm thế nào để chúng ta tự tin mình sẽ chọn được những quả thanh long chất lượng nhất chỉ bằng cách quan sát những đặc điểm bên ngoài? Bí quyết nằm ở việc hiểu rõ những "ngôn ngữ" mà lớp vỏ thanh long đang truyền tải.

Quan sát màu sắc vỏ

Quan sát màu sắc là điều đầu tiên và quan trọng nhất bạn cần làm khi áp dụng cách chọn thanh long ngon chỉ cần nhìn vỏ. Màu sắc sẽ cho bạn biết quả thanh long đã chín tới hay chưa và độ ngọt của nó.

Màu đỏ tươi hoặc hồng đậm (với thanh long ruột trắng/đỏ): Đây là dấu hiệu quả thanh long đã chín tới, đạt độ ngọt tối ưu. Màu sắc càng đều, càng đậm thì quả càng ngọt và ngon. Tránh mua những quả có màu đỏ sẫm hoặc ngả tím đen vì có thể đã quá chín, dễ bị mềm nhũn và mất đi độ giòn.

Màu vàng tươi (với thanh long vỏ vàng): Tương tự thanh long ruột đỏ, màu vàng càng tươi và đều thì quả càng chín và ngọt. Những quả vỏ vẫn còn nhiều mảng xanh hoặc nhợt nhạt cho thấy quả còn non, chưa chín tới, sẽ có vị chua hoặc nhạt.

Một số loại thanh long có thể có những đốm nhỏ màu xanh trên vỏ, điều này là bình thường nếu phần lớn vỏ vẫn có màu đỏ/hồng/vàng tươi. Tuy nhiên, nếu đốm xanh quá nhiều và chiếm phần lớn diện tích vỏ thì quả đó còn non.

Kiểm tra tai thanh long (phần lá xanh nhô ra từ vỏ)

Một cách chọn thanh long ngon chỉ cần nhìn vỏ cũng rất hữu hiệu là quan sát phần tai - chính là những chiếc lá nhỏ, nhô ra từ lớp vỏ ngoài. Chúng là chỉ số tuyệt vời cho biết độ tươi và tình trạng của quả.

Tai xanh tươi, cứng cáp: Đây là quả thanh long còn rất tươi, mới được thu hoạch. Phần tai càng xanh và cứng cáp, ít bị héo hay khô thì quả càng tươi ngon. Những quả có phần tai bị héo úa, chuyển sang màu vàng hoặc nâu, khô giòn cho thấy quả đã được hái lâu ngày hoặc bị bảo quản không đúng cách, không còn tươi ngon.

Tai hơi cong nhẹ lên trên: Những chiếc tai hơi cong nhẹ lên trên (thay vì dẹt hoàn toàn) thường cho thấy quả có độ mọng nước và ngọt hơn. Tuy nhiên nếu tai quá cong và trông như bị khô héo thì không nên chọn. Việc quan sát phần tai là một trong những mẹo chọn thanh long mà bạn không nên bỏ qua.

Dùng tay cảm nhận độ cứng, đánh giá độ chín

Dùng tay sờ nắn nhẹ nhàng cũng là cách giúp bạn đánh giá độ chín của thịt quả bên trong.

Ấn nhẹ và cảm nhận độ mềm vừa phải: Dùng ngón tay ấn nhẹ vào vỏ quả. Nếu cảm thấy vỏ có độ đàn hồi nhất định, hơi mềm nhẹ nhưng không bị nhũn, đó là quả đã chín tới và có độ giòn, ngọt lý tưởng. Tránh mua những quả quá cứng vì chúng còn xanh, sẽ có vị chua hoặc nhạt.

Quá mềm hoặc nhũn là đã quá chín, có thể bị sượng, úng nước hoặc bắt đầu hư hỏng bên trong.

Nên chọn quả không có vết thâm hoặc vết dập. Quả thanh long tươi ngon sẽ có vỏ mịn màng, không có các vết thâm đen, vết dập nát hoặc nấm mốc. Bất kỳ vết thâm hay dập nào cũng cho thấy quả có thể đã bị tổn thương bên trong, dễ bị hỏng và ảnh hưởng đến hương vị.

Kiểm tra cuống

Cuống quả cũng cung cấp thông tin quan trọng về độ tươi.

Cuống tươi, không bị héo úa, khô cứng hoặc có dấu hiệu mốc cho thấy quả mới được thu hoạch gần đây. Những quả thanh long có các dấu hiệu trên chứng tỏ đã để lâu hoặc bảo quản kém.

Việc chọn thanh long ngon, ngọt đậm không quá khó nếu bạn biết cách quan sát và cảm nhận. Bằng cách áp dụng cách chọn thanh long ngon chỉ cần nhìn vỏ, bạn sẽ luôn tự tin đem đến món tráng miệng chất lượng cao cho gia đình mình.