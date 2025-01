Các tỉnh phía Nam ứng trực 24/24 đảm bảo điện phục vụ Tết

(VTC News) -

Tổng công ty Điện lực miền Nam tổ chức khoảng 15.000 ca trực vận hành, sửa chữa điện, chăm sóc khách hàng 24/24 giờ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết, từ ngày 25/01 đến ngày 02/2/2025 (tức từ 25 đến mồng 5 Tết).

Trung tâm điều hành Scada trực 24/24, điều hành cung cấp điện và vận hành hệ thống SCADA ổn định, liên tục trong dịp Tết Nguyên đán 2024

Trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam, các Công ty Điện lực thành viên EVNSPC cũng đã kiểm tra, củng cố lưới điện; lập và thực hiện kế hoạch, phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy cho khách hàng sử dụng điện, các địa điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hoá, nghệ thuật trong dịp nghỉ lễ.

Trung tâm chăm sóc khách hàng EVNSPC sẵn sàng tiếp nhận mọi yêu cầu của khách hàng 24/7 xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Trong đó, lưu ý đặc biệt đảm bảo điện cho các địa điểm quan trọng như trụ sở cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, quốc phòng, an ninh, các cơ quan lãnh đạo ở các tỉnh/thành phố, các cơ quan phát thanh, truyền hình ở trung ương và địa phương, các bệnh viện, cơ sở sản xuất nước sạch, các điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá, nghệ thuật.

Công ty Điện lực tổ chức ứng trực 24/24 đảm bảo điện phục vụ Tết Nguyên đán 2025

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, EVNSPC không thực hiện cắt điện làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố.

EVNSPC cũng chú trọng công tác đảm bảo an toàn phòng chống sự cố điện, sự cố cháy, nổ do nguyên nhân từ lưới điện các nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Trước đó, các đơn vị điện lực đã phối hợp các cơ quan chức năng tại địa phương để kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ do sử dụng điện trong sinh hoạt, tại khu vực thường tập trung đông dân.

EVNSPC bố trí khoảng 15.000 ca trực đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân

Các Công ty Điện lực tổ chức ứng trực 24/24, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh…;

Trung tâm điều hành SCADA tổ chức trực lãnh đạo, nhân viên trực vận hành phục vụ điều hành cung cấp điện và các nhiệm vụ liên quan đảm bảo vận hành hệ thống SCADA ổn định, liên tục; Trung tâm chăm sóc khách hàng EVNSPC cũng hoạt động 24/24 xuyên suốt kỳ nghỉ lễ, sẵn sàng tiếp nhận và hỗ trợ xử lý các yêu cầu của khách hàng trong suốt kỳ nghỉ Tết.

Điện lực Côn Đảo kiểm tra đảm bảo an toàn hệ thống điện tại khu vui chơi trong dịp Tết 2025

Tổng công ty Điện lực miền Nam khuyến cáo tất cả khách hàng sử dụng điện, người dân: Tránh tụ tập đông người, không dự lều quán bán hàng tại cột điện và gần trạm điện; Không bắn pháo hoa, pháo tráng kim, thả diều, đèn trời, các loại đồ chơi vật bay, câu cá gần đường dây điện hoặc ném bất kỳ vật gì vào đường dây, trạm điện; Không bắt biển quảng cáo, treo cờ, băng rôn, đèn nháy và các vật dụng khác lên cột điện; Không dựng cây nêu gần hàng lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; Không câu móc điện trực tiếp trên đường dây để sử dụng và không tự ý kéo dây ra khi vực lễ hội để thắp sáng, kinh doanh sai qui định, gây chập cháy, mất an toàn. Khi gặp bất kỳ dấu hiệu, nguy cơ có thể gây mất an toàn điện, khách hàng vui lòng liên hệ ngay số tổng đài 19001006 hoặc 19009000 để bộ phận chăm sóc khách hàng EVNSPC hỗ trợ xử lý kịp thời.