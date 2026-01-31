Các mẫu gạch thẻ ốp tường đẹp, phổ biến hiện nay

(VTC News) -

Trong vài năm gần đây, gạch thẻ ốp tường trở thành xu hướng trang trí nội – ngoại thất được nhiều gia chủ và kiến trúc sư lựa chọn.

Gạch thẻ là gì?

Gạch thẻ là loại gạch ốp có kích thước dài và mỏng, khác biệt so với gạch men vuông truyền thống. Điểm nổi bật của gạch thẻ là khả năng chống thấm tốt, bền màu, không bị bong tróc hoặc trầy xước. Gạch thẻ chủ yếu được sản xuất từ đất sét hoặc đá phiến, kết hợp các thành phần phụ gia như cát, đá, xi măng.

Phân loại gạch thẻ

Gạch thẻ hiện được phân thành 2 loại chính gồm: gạch thẻ trang trí và gạch thẻ chuyên dùng cho xây dựng.

Gạch thẻ xây dựng

Gạch thẻ xây dựng sản xuất từ đất sét nung, màu đỏ sẫm kết cấu vững chắc, được dùng để xây phần thô cho mỗi ngôi nhà.

Gạch thẻ sử dụng trong xây dựng. (Ảnh: Vinavic)

Gạch thẻ xây dựng rất đa dạng, gồm nhiều loại như gạch thẻ 2 lỗ, 4 lỗ, 6 lỗ... Những loại gạch này được cải tiến từ gạch đặc, mang đến nhiều ưu điểm cho người sử dụng.

Gạch thẻ trang trí

Gạch thẻ trang trí được sản xuất từ bột đá kết hợp đất sét và một số phụ gia. Loại gạch này được thiết kế chủ yếu với hình chữ nhật, nhiều kích thước đa dạng.

So với gạch thẻ xây dựng, gạch thẻ trang trí tập trung vào yếu tố thẩm mỹ. Giá gạch thẻ trang trí cũng cao hơn so với gạch xây dựng.

Các mẫu gạch thẻ ốp tường đẹp

Gạch thẻ giả đá

(Ảnh: SBS House)

Gạch thẻ giả đá là lựa chọn ốp tường được ưa chuộng nhờ khả năng tái hiện vẻ đẹp tự nhiên và sang trọng của đá thật nhưng có chi phí hợp lý hơn.

Với bề mặt in vân đá tinh xảo, màu sắc hài hòa như xám, trắng, be hay vân mây, mẫu gạch này mang đến cảm giác hiện đại, thanh lịch cho không gian.

Gạch thẻ giả đá thường được sử dụng trong phòng khách, phòng tắm, khu vực bếp hoặc mặt tiền nhà ở, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ vừa đảm bảo độ bền cao, chống ẩm và dễ vệ sinh.

Gạch thẻ giả cổ

(Ảnh: SBS House)

Đây là sản phẩm kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển và công nghệ sản xuất hiện đại. Gạch thẻ giả cổ lấy cảm hứng từ những viên gạch cổ hàng trăm năm tuổi.

Gạch thẻ giả cổ giữ được nét đẹp mộc mạc của vật liệu xây dựng, vừa có những ưu điểm vượt trội về chất lượng, đáp ứng nhu cầu ốp lát.

Gạch thẻ vân gỗ

(Ảnh: Trungnguyendesign)

Gạch thẻ vân gỗ là mẫu gạch ốp tường mô phỏng chân thực đường vân và màu sắc của gỗ tự nhiên, mang đến cảm giác ấm cúng, gần gũi cho không gian sống. Với dạng thẻ dài đặc trưng, gạch giúp tạo hiệu ứng kéo dài bề mặt tường, tăng tính thẩm mỹ và chiều sâu cho căn phòng.

Gạch thẻ vân gỗ có ưu điểm bền chắc, chống ẩm, không cong vênh hay mối mọt, phù hợp để ốp phòng khách, phòng ngủ, cầu thang.

Gạch thẻ Mosaic

(Ảnh: Topmat)

Gạch thẻ Mosaic là dòng vật liệu ốp tường nổi bật với thiết kế gồm nhiều viên gạch nhỏ ghép lại thành mảng họa tiết độc đáo và sinh động.

Nhờ sự đa dạng về màu sắc, chất liệu và cách sắp xếp, gạch thẻ Mosaic mang đến hiệu ứng trang trí ấn tượng, giúp không gian trở nên nghệ thuật và có chiều sâu.