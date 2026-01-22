Các lãnh đạo công nghệ tranh luận về tương lai AI tại Davos 2026

(VTC News) -

Trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành tâm điểm tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2026, khi nhiều lãnh đạo công nghệ hàng đầu chia sẻ cả kỳ vọng lẫn lo ngại về tác động của công nghệ này đối với việc làm, xã hội và an ninh toàn cầu.

CEO Jensen Huang của Nvidia phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2026. (Nguồn: Nvidia)

Năm 2025, công ty DeepSeek của Trung Quốc gây chú ý khi ra mắt mô hình AI cạnh tranh trực tiếp với ChatGPT của OpenAI. Năm nay, thay vì chỉ tập trung vào hiệu suất, các cuộc thảo luận đã chuyển sang tính ứng dụng thực tế và khả năng kiểm soát rủi ro của trí tuệ nhân tạo.

Các lãnh đạo công nghệ hàng đầu chia sẻ quan điểm về cách AI đang định hình lại thế giới việc làm, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển AI theo hướng hữu ích và an toàn. Nhiều ý kiến khẳng định AI không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn có thể thay đổi bản chất công việc, đòi hỏi các chính phủ và doanh nghiệp phải có chiến lược thích ứng rõ ràng.

Jensen Huang, CEO Nvidia, cho rằng đây là “cơ hội chỉ có một lần trong đời” cho châu Âu. Ông nhấn mạnh AI sẽ tạo ra nhiều việc làm thủ công như thợ điện, thợ sửa ống nước, với mức lương tăng đáng kể, thay vì chỉ lấy đi công việc.

Satya Nadella, CEO Microsoft, kêu gọi cộng đồng toàn cầu sử dụng AI để “làm điều gì đó hữu ích”, thay đổi kết quả cho con người và xã hội. Tuy nhiên, ông lưu ý việc triển khai AI có thể không đồng đều, phụ thuộc vào vốn và hạ tầng, đặc biệt là hệ thống năng lượng và viễn thông.

Yoshua Bengio, một trong những “cha đẻ AI”, cảnh báo các hệ thống hiện nay được huấn luyện quá giống con người, dễ khiến người dùng nhầm tưởng AI là “như chúng ta”. Ông nhấn mạnh: “AI không thực sự là con người”.

Nhà sử học và triết gia Yuval Noah Harari lo ngại về siêu trí tuệ nhân tạo, cho rằng nhân loại chưa từng có kinh nghiệm xây dựng xã hội lai giữa người và AI. Ông kêu gọi sự khiêm tốn và cơ chế điều chỉnh nếu công nghệ đi chệch hướng.

Dario Amodei, CEO Anthropic, cảnh báo AI có thể xóa sổ một nửa công việc văn phòng cấp thấp. Ông cũng cho rằng việc hạn chế bán chip cho Trung Quốc là cách để có thêm thời gian kiểm soát công nghệ, tránh nguy cơ mất kiểm soát khi AI đạt đến trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI).

Demis Hassabis, CEO Google DeepMind, chia sẻ về AI tại Davos 2026. (Nguồn: MSN)

Trong khi đó, Demis Hassabis, CEO Google DeepMind, lạc quan hơn khi tin rằng AI sẽ tạo ra “những công việc mới, ý nghĩa hơn”. Ông khuyên sinh viên nên tận dụng công cụ AI để học tập thay vì chỉ dựa vào thực tập truyền thống. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận sau khi AGI (Trí tuệ nhân tạo tổng quát) xuất hiện, thị trường lao động sẽ bước vào “vùng đất chưa được khai phá”.

Davos 2026 cho thấy AI không chỉ là công nghệ của tương lai mà đã trở thành yếu tố định hình hiện tại. Những quan điểm đa chiều từ các lãnh đạo công nghệ phản ánh rõ ràng cả cơ hội và thách thức mà trí tuệ nhân tạo mang lại.