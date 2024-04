Các điểm du lịch ngày đầu nghỉ lễ: Nơi đông vui, chỗ vắng vẻ vì muôn lý do

Tại Cửa Lò (Nghệ An), do cao tốc từ Hà Nội về TP Vinh đã hoàn thành nên du khách từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc về du lịch Nghệ An rất đông. Tất cả các khách sạn, nhà nghỉ ở Cửa Lò đều kín phòng từ hôm nay.