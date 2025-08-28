Cả triệu người sắp đổ về đây dịp Quốc khánh để đu trend '80 năm có một'

(VTC News) -

Không chỉ gây sốt với menu trải nghiệm độc nhất vô nhị, tổ hợp triển lãm Top 10 thế giới tại Đông Anh, Hà Nội còn mang đến background triệu like cùng cơ hội nhận quà hấp dẫn. Đừng để mình “lạc nhịp” giữa trend hot nhất dịp Quốc khánh bạn nhé!

VEC có gì mà hot đến vậy?

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) vừa chính thức khánh thành ngày 19/8, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ngay từ những ngày đầu mở cửa, công trình đã gây ấn tượng mạnh bởi quy mô ấn tượng: Đứng số 1 Đông Nam Á và góp mặt trong Top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới, với diện tích 900.000 m².

Không gian 90ha của VEC bừng sáng rực rỡ trong một đại nhạc hội diễn ra gần đây.

Điểm hấp dẫn của VEC không chỉ đến từ những con số kỷ lục mà còn nằm ở dấu ấn văn hóa và lịch sử được thể hiện trong từng đường nét kiến trúc. Công trình được xây dựng trên vùng đất Cổ Loa linh thiêng gắn liền với truyền thuyết Thần Kim Quy, tạo nên sự hòa quyện giữa hơi thở hiện đại và niềm tự hào dân tộc.

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, sự kiện được chờ đợi nhất tại VEC chính là Triển lãm Thành tựu Đất nước, diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9. Triển lãm quy tụ gần 200 đơn vị tham gia, bao gồm các Bộ, Ban, Ngành, 34 tỉnh thành cùng hàng trăm doanh nghiệp quen thuộc với người Việt.

Không chỉ tái hiện bức tranh toàn cảnh về 80 năm dựng xây và phát triển của đất nước, sự kiện còn mang đến vô vàn không gian trưng bày và phông nền độc đáo, hứa hẹn trở thành tọa độ “đu trend” yêu nước mà người dân và du khách không thể bỏ lỡ.

Bản đồ check-in tại VEC: Background nào cũng xứng đáng để lên ảnh bìa

Triển lãm Thành tựu đất nước được thiết kế thành hai không gian lớn gồm khu vực trong nhà và khu vực ngoài trời. Bên trong Nhà Kim Quy và Nhà triển lãm Khối A, triển lãm được tổ chức theo 6 chủ đề gắn liền với hành trình phát triển của dân tộc.

Các gian trưng bày được đầu tư công phu với những công nghệ hiện đại như trình chiếu 3D mapping, phòng tương tác VR/AR, bảo tàng phục dựng hay tác phẩm đa phương tiện. Nổi bật nhất là cờ đỏ sao vàng và cờ đỏ búa liềm được treo trang trọng tại trung tâm Nhà Kim Quy, khơi gợi niềm tự hào sâu sắc.

Hòa cùng không gian ấy là sự góp mặt của nghệ nhân khắp ba miền, mang theo trang phục truyền thống, sản phẩm thủ công và đạo cụ biểu diễn, tạo nên bối cảnh đậm đà bản sắc văn hóa. Người tham quan có cảm giác như được ngược dòng thời gian, sống lại những thời khắc thiêng liêng và hào hùng của dân tộc.

Không gian trưng bày đầy cảm hứng bên trong nhà triển lãm Kim Quy.

Khu triển lãm ngoài trời rộng gần 200.000 m² chia thành các sân Đông, Tây, Nam, mỗi khu vực mang một điểm nhấn riêng. Nổi bật tại phân khu phía Tây, du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng chiếc chuyên cơ VN-C482, là món quà đặc biệt mà Chính phủ Liên Xô cũ tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiếc máy bay từng phục vụ những chuyến công tác quan trọng, chở Bác Hồ cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Còn sân Nam lại đưa người xem đến với không gian “Thanh Gươm và Lá Chắn”, nơi trưng bày khí tài, xe chuyên dụng, vũ khí đặc chủng. Ngay trung tâm khu vực là mô hình Cột cờ Hà Nội, công trình kiến trúc mang tính biểu tượng, gợi nhắc những giá trị lịch sử thiêng liêng.

Ngoài ra, triển lãm còn tái hiện nhiều di tích và công trình biểu tượng của ba miền đất nước. Sự kết hợp giữa hiện vật, công nghệ và không gian mô phỏng tạo nên một hành trình giàu cảm xúc, khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và truyền cảm hứng về khát vọng Việt Nam vươn cao.

Triển lãm “80 năm có một” không thể bỏ lỡ

Nếu bạn muốn tìm một điểm đến vừa có không khí lễ hội, vừa mang lại trải nghiệm mới mẻ trong dịp Quốc khánh, thì Triển lãm Thành tựu Đất nước tại VEC chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Sự kiện này được ví như một “combo” trọn vẹn trong một ngày: Tham quan các không gian trưng bày, thưởng thức ẩm thực ba miền, hòa mình vào những chương trình văn hóa nghệ thuật, trải nghiệm công nghệ tương tác và check-in với loạt background cực chất.

Với không gian ấn tượng và quy mô hoành tráng, VEC sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm thoải mái và trọn vẹn hơn bất kỳ tọa độ nào trong mùa lễ hội 2/9.

Để tăng thêm phần ấn tượng, bạn có thể lựa chọn áo dài hoặc trang phục cờ đỏ sao vàng. Điểm đặc biệt là triển lãm năm nay còn có chương trình “Đỏ - Vàng in VEC Area”, khuyến khích khách tham quan khoác lên mình sắc màu Tổ quốc khi đến check-in. Không chỉ góp phần lan tỏa bầu không khí tự hào, bạn còn có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn với tổng giá trị lên tới 45 triệu đồng.

Các bạn trẻ check-in với trang phục truyền thống tại không gian của VEC.

Triển lãm Thành tựu Đất nước tại VEC không chỉ đơn thuần là nơi để nhìn lại chặng đường 80 năm vẻ vang của dân tộc mà còn là điểm hẹn mới mẻ của thế hệ trẻ. Ở đó, bạn có thể vừa tận hưởng, vừa tự hào, vừa lưu giữ được những khoảnh khắc ý nghĩa trong ngày lễ lớn của dân tộc.