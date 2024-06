Các cô nàng eo to chân ngắn nên tránh xa những kiểu quần này

(VTC News) -

Đối với phụ nữ sở hữu vóc dáng eo to chân ngắn, lựa chọn trang phục phù hợp là yếu tố then chốt để tôn lên vóc dáng và che đi khuyết điểm cơ thể. Dưới đây là những kiều quần mà các cô nàng nên tránh nếu không muốn lộ những nhược điểm cơ thể:

Quần baggy

Thiết kế rộng thùng thình của quần baggy sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý vào phần eo, khiến eo trông to hơn và mất cân đối với phần thân trên và phần thân dưới. Điều này đặc biệt không phù hợp với những phụ nữ đã sở hữu vòng eo lớn, khiến họ trở nên kém thon gọn và tự tin hơn.

Quần baggy làm lộ nhược điểm cơ thể là vòng eo kém thon gọn và chân ngắn.

Độ dài và form dáng rộng của quần baggy có thể khiến đôi chân trông ngắn hơn so với thực tế. Do phần thân dưới bị che khuất bởi lớp vải rộng, tỷ lệ cơ thể bị mất cân đối, khiến tổng thể trang phục trở nên luộm thuộm và thiếu thẩm mỹ.

Quần baggy không ôm sát vào cơ thể, do đó, nó sẽ che đi những đường cong tự nhiên của phụ nữ. Vóc dáng eo to chân ngắn vốn đã hạn chế về đường cong, việc lựa chọn quần baggy càng khiến họ mất đi điểm nhấn và sự quyến rũ vốn có.

Thay vì lựa chọn quần baggy, phụ nữ eo to chân ngắn nên ưu tiên những kiểu quần có thiết kế ôm sát hoặc suông nhẹ để khoe trọn đường cong cơ thể.

Quần ống loe

Thiết kế ống loe từ phần hông trở xuống của kiểu quần này có thể thu hút sự chú ý vào phần eo, khiến eo trông to hơn. Phần ống loe rộng có thể khiến đôi chân trông ngắn hơn so với thực tế. Do phần thân dưới bị "nuốt chửng" bởi độ rộng của ống quần, tỷ lệ cơ thể bị mất cân đối, khiến tổng thể trang phục thiếu thẩm mỹ.

Quần ống loe tuy thời trang nhưng không dễ dàng khi phối đồ.

Quần ống loe có thể "dìm dáng" nếu không được lựa chọn và phối đồ một cách cẩn thận. Chất liệu dày, cứng hoặc họa tiết rực rỡ càng khiến phần eo và đôi chân trông to và thô hơn. Kiểu dáng cạp cao quá mức cũng có thể khiến cơ thể mất đi sự cân đối.

Quần ống loe tuy thời trang nhưng lại khá kén trang phục khi phối đồ. Đối với phụ nữ eo to chân ngắn, việc phối đồ với quần ống loe càng trở nên khó khăn hơn, khiến họ dễ dàng mắc lỗi trang phục và mất đi sự tự tin.

Quần họa tiết ngang

Quần họa tiết ngang là item thời trang được nhiều người yêu thích bởi sự trẻ trung và năng động. Tuy nhiên, họa tiết ngang trên quần có thể khiến cơ thể trông to lớn và mập mạp hơn, đặc biệt là đối với những phụ nữ có vóc dáng mũm mĩm. Các đường kẻ ngang sẽ tạo cảm giác "nở ngang", khiến cơ thể trở nên thiếu cân đối và kém thon gọn

Quần họa tiết ngang có thể khiến cơ thể trông to lớn và mập mạp hơn.

Thay vì vậy, hãy chọn những kiểu quần có họa tiết dọc hoặc họa tiết nhỏ để tạo cảm giác thon gọn và cao ráo hơn. Màu sắc tối trên quần có xu hướng giúp che đi khuyết điểm cơ thể, tạo cảm giác thanh mảnh hơn.

Quần skinny jeans

Thiết kế ôm sát của skinny jeans sẽ dễ dàng "tố cáo" vòng eo to của phụ nữ. Do phần thân dưới bị bó sát, tỷ lệ cơ thể bị mất cân đối, khiến tổng thể trang phục trở nên cứng nhắc và thiếu thẩm mỹ. Vóc dáng eo to chân ngắn vốn đã hạn chế về đường cong, việc lựa chọn skinny jeans càng khiến họ mất đi điểm nhấn.

Quần skinny jeans dễ dàng "tố cáo" vòng eo to.

Thay vì lựa chọn skinny jeans cạp ngang, phụ nữ eo to chân ngắn nên ưu tiên những dáng quần suông thẳng từ trên xuống dưới che đi phần eo to hoàn hảo.

Quần shorts cạp cao

Quần shorts cạp cao là món đồ thịnh hành nhưng lại không phù hợp với phụ nữ eo to chân ngắn. Thiết kế cạp cao tập trung sự chú ý vào phần eo, khiến vòng eo to trở nên nổi bật hơn. Chiều dài của quần shorts kết hợp với phần cạp cao dễ dàng khiến đôi chân trông ngắn hơn so với thực tế.

Quần shorts cạp cao không phù hợp với phụ nữ eo to chân ngắn.

Tỷ lệ cơ thể bị chia cắt bởi phần cạp, phần thân dưới bị thu hẹp về chiều dài, dẫn đến tổng thể trang phục không hài hoà. Bạn nên chọn những mẫu quần shorts cạp thấp, hoặc trễ để đến sự thoải mái, trẻ trung và cải thiện vẻ ngoài.