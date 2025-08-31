Cabal Origin VTC ghi dấu ấn văn hoá số tại triển lãm A80

(VTC News) -

Trong không gian đầy tự hào và ý nghĩa của triển lãm A80, Cabal Origin VTC thu hút sự quan tâm của đông đảo không chỉ của các game thủ, người chơi mà còn cả khách tham quan với gian hàng được thiết kế sáng tạo, sân khấu hoành tráng, lấy cảm hứng từ các họa tiết đậm chất Việt, trở thành nơi tổ chức nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng.

Không gian của VTC mang đậm bản sắc văn hoá số.

Đến với không gian Cabal Origin VTC tại A80, khách tham quan có thể cảm nhận được sự hòa quyện tinh tế giữa công nghệ và văn hóa Việt. Từ sân khấu được thiết kế mang đậm bản sắc dân tộc đến màn trình diễn âm nhạc dân gian điện tử đặc biệt, tất cả tạo nên một nhịp cầu độc đáo, nơi truyền thống được tái hiện bằng ngôn ngữ của thế hệ trẻ.

Sân khấu trình diễn âm nhạc dân gian điện tử của Cabal thu hút sự chú ý.

Lấy cảm hứng từ trò chơi dân gian tuổi thơ, VTC mang tới A80 cuộc "Đua cờ Cabal" đầy sôi động, nhắc nhớ những giá trị gắn bó cộng đồng - điều mà Cabal luôn theo đuổi trong suốt hành trình phát triển tại Việt Nam. Điều này khẳng định Cabal Origin VTC không chỉ là một tựa game mà còn là “cầu nối” giữa quá khứ và thế hệ số.

Cabal Origin VTC tái hiện trò chơi tuổi thơ trên sân khấu chính.

Tại sự kiện, chuỗi các hoạt động cosplay, check-in nhận quà và những món quà độc quyền mang đậm chất Việt đến từ VTC: khăn, nón, áo “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã thu hút sự quan tâm từ đông đảo khách tham quan. Đây không chỉ là món quà lưu niệm đơn thuần, mà còn là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc trong từng chi tiết mà VTC mang tới triển lãm lần này.

Trước đó, Cabal Origin VTC đã tạo dấu ấn với nhiều hoạt động nổi bật như họp báo ra mắt ấn tượng tại GameVerse 2025 - ngày hội game lớn nhất cả nước. Tiếp đó là cái bắt tay hợp tác cùng đại sứ - ca sĩ Duy Mạnh và nay là sự góp mặt đầy tự hào tại triển lãm A80. Cabal Origin VTC đã và đang từng bước ghi dấu trên hành trình khẳng định vị thế và gắn kết cộng đồng.

Cabal Origin VTC công bố đại sứ thương hiệu Duy Mạnh tại Họp báo ra mắt vào tháng 5.

Cabal Origin VTC đã mang đến triển lãm A80 một sắc màu riêng biệt. Không chỉ là trò chơi, tựa game này khẳng định vai trò là “cầu nối” cộng đồng, đồng hành cùng những sự kiện mang ý nghĩa lịch sử và văn hóa của dân tộc.

Không gian của nhà phát hành VTC tại Trung tâm triển lãm thường xuyên (nhà vuông khối A), nằm trong tổng thể trưng bày, giới thiệu của 12 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú thể hiện tiềm năng sáng tạo và tinh thần hội nhập.