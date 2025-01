Ca sỹ gen Z vừa 'vượt mặt' Hoà Minzy: Nhiều tài, lắm ồn ào

(VTC News) -

Tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2024, tlinh (Nguyễn Thảo Linh) chiến thắng áp đảo với 48,1% để giành giải "Nữ ca sỹ/rapper của năm". Giọng ca gen Z đã vượt qua nhiều cái tên nổi tiếng như Bích Phương, Hòa Minzy, Vũ Cát Tường và Hà Nhi.

Sinh năm 2000, tlinh là một trong số những nữ rapper Việt được chú ý nhất hiện nay.

Bỏ ngành Y theo đuổi nghệ thuật

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều làm nha sỹ, tlinh luôn có thành tích học tập cao. Cô là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, điểm IELTS 8.0.

Lên đại học, tlinh vào khoa Y dược của Đại học Quốc gia Hà Nội theo nguyện vọng gia đình. Học được một năm, cô gái nhận ra đây không phải ngành nghề mình yêu thích nên xin bố mẹ tạm gác việc học để theo đuổi âm nhạc và được chấp nhận.

tlinh nổi danh từ chương trình Rap Việt.

Đam mê nghệ thuật đã hiện diện trong tlinh từ nhỏ. Năm 9 tuổi, cô bắt đầu tìm hiểu và say mê âm nhạc, được bố mẹ tạo điều kiện học piano và tự học đàn guitar. 13 tuổi, cô bé thử sức tại Giọng hát Việt nhí nhưng dừng chân ở vòng Đối đầu. Một năm sau, nữ sinh lại xuất hiện trong show âm nhạc Ngôi sao Việt, thi cùng nhiều tài năng như Soobin Hoàng Sơn, Suni Hạ Linh, Kay Trần. Cô thể hiện khả năng hát tiếng Anh, chơi đàn guitar nhưng không tiến sâu.

Năm 2020, tlinh tham gia Rap Việt mùa đầu tiên, trở thành một trong những thí sinh nổi bật, cũng là nữ rapper duy nhất đi sâu vào chung kết. Suboi từng gọi cô gái sinh năm 2000 này là "tương lai của hip-hop".

Có bệ phóng vững chắc từ Rap Việt, tlinh nhanh chóng sở hữu lượng fan đông đảo. Cô ra mắt hàng loạt ca khúc mang thông điệp mạnh mẽ về nữ giới trong tình yêu. Các tác phẩm đáng chú ý của cô gồm Thích quá rùi nà, Em là châu báu, Yêu thầm, Xích thêm chút, Siren...

Năm 2021, tlinh phát hành đĩa đơn solo đầu tay Gái độc thân theo thể loại pop và R&B, gặt hái thành công cả về mặt thương mại lẫn chuyên môn. Năm 2023, tlinh ra mắt album phòng thu đầu tay Ái.

Năm 2024, sự nghiệp của tlinh tiếp tục phát triển khi nhiều sản phẩm âm nhạc được khán giả yêu thích. Cô được nhiều nam ca sỹ mời hợp tác như Coldzy, Soobin... và sản phẩm nào cũng thành công.

Sự nghiệp của nữ ca sỹ ngày một khởi sắc.

Ca khúc I'm Thinking About You, được sản xuất khi tlinh là nghệ sỹ khách mời trong chương trình truyền hình Anh trai say hi, cũng tạo nên cơn sốt không nhỏ trong năm qua.

Cuối tháng 9/2024, tlinh tiếp tục phát hành đĩa đơn Hop on Da Show (hợp tác với Low G) cùng đĩa mở rộng FLVR. Đây là "sự trở lại của một tlinh phóng khoáng, tích cực, tự tin khám phá những khía cạnh mới mẻ và có phần gai góc" với thể loại hip hop.

Sở hữu nhiều giải thưởng ở tuổi 25

Sau hơn 4 năm bước ra từ Rap Việt, tlinh đã có trong tay hàng loạt giải thưởng danh giá. Năm 2023, cô được đề cử giải Berlin Music Video Awards của Đức với album phòng thu đầu tay Ái. Ái cũng vào danh sách 25 album châu Á xuất sắc nhất năm 2023 do tạp chí Anh New Musical Express (NME) đánh giá.

Cô sở hữu nhiều giải thưởng ở tuổi 25.

Tạp chí L'Officiel Vietnam vinh danh tlinh trong danh sách 19 người phụ nữ của năm 2023, trong khi tạp chí Paper gọi cô là "ngôi sao sáng nhất của Việt Nam".

Nữ rapper được đứng chung sân khấu với ngôi sao quốc tế Charlie Puth ở đại nhạc hội 8Wonder hồi tháng 7/2023.

Với đĩa đơn Nếu lúc đó, cô đã mang về 2 giải thưởng Làn Sóng Xanh 2023 tại hạng mục "Top 10 ca khúc được yêu thích", "Hòa âm phối khí" trong tổng số 5 đề cử.

Năm 2024, tlinh tiếp tục giành 4 đề cử tại giải WeChoice Awards và nhận về 2 đề cử đầu tiên tại giải thưởng Cống hiến lần thứ 18.

Tại Làn Sóng Xanh 2024, tlinh chiến thắng với số phiếu đầy thuyết phục để giành giải "Nữ ca sỹ/rapper của năm".

Cô giành giải "Nữ ca sỹ/rapper của năm".

"Chiếc cúp này không chỉ thuộc về riêng tôi mà còn cả những người khác. Họ đều rất quan trọng với tôi, là các đồng đội, đồng nghiệp, những người có cơ hội làm việc cùng. Mong mọi người giữ sức khỏe thật tốt để cùng làm việc, cống hiến", tlinh chia sẻ khi lên nhận giải.

Những thị phi về ca từ, trang phục

Tài năng và cá tính của tlinh trong âm nhac là không thể phủ nhận, song cô cũng bị coi là nữ rapper ồn ào và tai tiếng nhất hiện tại. Kể từ sau Rap Việt, cái tên tlinh luôn gắn liền với những tai tiếng liên quan đến các sản phẩm cô thực hiện.

Năm 2023, nữ rapper phát hành MV Ghệ iu dấu của em ơi và lập tức bị chỉ trích. Nhiều khán giả đánh giá ca khúc có phần lời khó hiểu, đôi lúc vô nghĩa, đáng bị gọi là "nhạc rác". Phần hình ảnh cũng MV cũng gây phản cảm cho nhiều người: tlinh xuất hiện táo bạo với phong cách gợi cảm, diện đồ ren và tạo dáng trong bồn tắm. Cô mặc nội y phối với váy có chất liệu trong suốt, nhiều cảnh quay cận vóc dáng khá gợi dục.

Nữ rapper sinh năm 2000 có nhiều chuyện ồn ào, thị phi.

Fever - bài hát của tlinh và Coldzy được phát hành trong năm 2024 có ca từ gợi liên tưởng đến tình dục. Nhiều người còn đánh giá đó là sản phẩm "văn hóa đen", dung tục chứ không phải là sản phẩm nghệ thuật.

Không chỉ âm nhạc, chuyện tình ái của rapper trẻ tuổi này cũng là tâm điểm chú ý của khán giả. Cô từng được nhiều người quan tâm khi công khai quan hệ với rapper MCK. Không lâu sau, tlinh chia tay MCK khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối một chuyện tình đẹp, và rồi nhanh chóng xuất hiện trong vòng tay bạn trai mới, rapper Wxrdie.

Trên mạng xã hội, ba cái tên này thường xuyên được nhắc đến cùng nhau, gây nên nhiều tranh cãi.

Ca sỹ tlinh theo đuổi phong cách gợi cảm.

Bên cạnh đó, tlinh khiến nhiều khán giả mất cảm tình vì hay chụp ảnh với những động tác phản cảm, nhiều lần đi diễn trong trang phục thiếu vải.

Nhiều lần, ca sỹ gen Z này tỏ ra bất chấp sự phẫn nộ của dư luận, đáp trả những ý kiến chỉ trích mình. Điều này khiến tlinh tiếp tục bị nhiều người quay lưng, cho là cô đi ngược với thông điệp nữ quyền vẫn xây dựng bấy lâu.

Liên tục vướng vào tranh cãi, cô được mệnh danh là "nữ rapper lắm tài, nhiều tật".