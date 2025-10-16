Ca song sinh chào đời hiếm gặp, 80.000 ca mới có một

(VTC News) -

Mới đây, ê kíp bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đón cặp song sinh chào đời đặc biệt – hai bé trai sinh mổ vẫn còn nguyên trong bọc ối, còn gọi là "sinh bọc điều", hiện tượng hiếm gặp trong sản khoa hiện đại.

Sản phụ 32 tuổi, trú tại Quảng Ninh, mang thai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được theo dõi sát sao, đến tuần thai thứ 35 và ba ngày, chị được chỉ định mổ lấy thai chủ động.

Kíp phẫu thuật do bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Duy Long – Phó Giám đốc Bệnh viện cùng các bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên thực hiện thành công ca sinh.

Kíp phẫu thuật cho sản phụ.

Sau sinh, sức khỏe ba mẹ con đều ổn định. Hai bé được thực hiện da kề da với mẹ ngay tại phòng mổ nhằm hỗ trợ ổn định thân nhiệt, nhịp tim và tạo gắn kết sớm sau sinh.

Điểm đặc biệt trong ca sinh này là túi ối của cả hai bé không bị vỡ trong quá trình mổ lấy thai – điều hiếm khi xảy ra, kể cả với phương pháp sinh mổ. Thông thường, túi ối sẽ tự vỡ do các cơn co tử cung trong quá trình chuyển dạ hoặc bị cắt trong lúc mổ đẻ. Theo y văn, tỷ lệ sinh còn nguyên bọc ối chỉ xảy ra khoảng 1/80.000 ca, càng hiếm hơn với song thai.

Theo chuyên gia y tế, sinh bọc điều không gây nguy hiểm nếu được xử trí kịp thời, ngược lại, có thể giúp thai nhi tránh khỏi các sang chấn khi ra đời. Việc túi ối còn nguyên giúp bé được bảo vệ đến những giây phút cuối cùng trong môi trường vô trùng của nước ối.

Trong y khoa, sinh bọc điều được gọi là “en caul birth” – thường xảy ra khi túi ối không vỡ suốt quá trình chuyển dạ hoặc mổ lấy thai. Đây không phải là biến chứng sản khoa, tuy nhiên yêu cầu đội ngũ y tế có kinh nghiệm để xử lý nhanh chóng, đảm bảo an toàn cho trẻ sơ sinh.

Theo quan niệm dân gian, trẻ sinh bọc điều thường được cho là mang đến nhiều may mắn, có quý tướng và được bảo vệ đặc biệt từ khi trong bụng mẹ.