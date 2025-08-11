Ca sĩ Vy Oanh tiết lộ chuyện ái mộ Jimmii Nguyễn từ thời đi học

(VTC News) -

Vy Oanh là khách mời trong đêm diễn ở Đại Lải, thuộc chuỗi dự án Du ca của Jimmii Nguyễn. Sự xuất hiện của giọng ca "Đồng xanh" mang đến bất ngờ cho khán giả.

Trên sân khấu, Jimmii Nguyễn và Vy Oanh gửi tặng người hâm mộ ca khúc Fantasy đầy lãng mạn. Nhiều người nhận xét hai ca sĩ có hai giọng hát đối lập nhau nhưng kết hợp lại tạo nên màn trình diễn thú vị.

Vy Oanh và Jimmii Nguyễn lần đầu song ca.

Sau khi hát, Vy Oanh chia sẻ, Jimmii Nguyễn là thần tượng của cô từ thời học cấp 3. Nữ ca sĩ cũng dí dỏm nói đùa rằng "đúng ra phải gọi Jimmii Nguyễn là chú".

Theo Vy Oanh, âm nhạc Jimmii Nguyễn trở thành một phần không thể thiếu trong thời thanh xuân, truyền cảm hứng cho cô theo đuổi âm nhạc.

"Được đồng hành cùng gia đình anh Jimmii Nguyễn trong đêm nghệ thuật lần này như một giấc mơ thành sự thật", Vy Oanh nói.

Hơn 20 năm qua, Vy Oanh giữ tình bạn thân thiết với vợ chồng Jimmii Nguyễn - Ngọc Phạm. Họ gắn bó và đồng hành trong nhiều hoạt động xã hội. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Vy Oanh có cơ duyên song ca cùng đàn anh.

Trước khi đêm nhạc diễn ra, Vy Oanh chủ động ngỏ ý góp giọng sau 2 lần vụt mất cơ hội biểu diễn ở những đêm Du ca trước.

Jimmii Nguyễn hoàn thành đêm nhạc "Du ca" thứ 3.

Ngoài Vy Oanh, đêm nhạc của Jimmii Nguyễn có sự góp mặt của đông đủ thành viên trong gia đình. Con gái của Jimmii Nguyễn cũng góp giọng trong đêm nhạc. Nữ ca sĩ trẻ Alena thể hiện ca khúc do cô tự sáng tác và lôi cuốn khán giả bằng những giai điệu hiện đại của Gã điên, Hysteron Proteron...

Trong chương cuối, Jimmii Nguyễn thể hiện loạt hit như Tình như lá bay xa, Chẳng phải vì khói thuốc cay, Khói thuốc đợi chờ, Hoa bằng lăng, Mãi mãi bên em, Nhớ về em… Vợ chồng anh cùng 3 con hòa giọng của tiết mục cuối chương trình.

Đây đều là những bản nhạc làm nên tên tuổi nam ca sĩ từ cuối thập niên 90. Anh cũng biểu diễn Cay - bản hit mới đầy trẻ trung, liên tục đứng vị trí cao tại các bảng xếp hạng âm nhạc gần đây.

Nói về hành trình Du ca, Jimmii Nguyễn mong muốn không chỉ thể hiện những bài tình ca đã đi cùng năm tháng, mà còn muốn bày tỏ lòng tri ân với quê hương, đất nước và dân tộc, ca ngợi những vùng đất thiêng liêng.

Jimmii Nguyễn đưa vợ con lên sân khấu.

Sau khi kết thúc đêm Du ca thứ 3 tại rừng thông Đại Lải, Jimmii Nguyễn cùng ê-kíp đã đến giao lưu và gửi tặng sách, học cụ cho học sinh trường THCS Đại Đình (Vĩnh Phúc).

Trước đó, hơn 2000 cuốn sách đã được nam ca sĩ trao tặng cho trường THCS Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, Hà Nội và trường THPT Nghi Lộc 3, TP Vinh, tỉnh Nghệ An sau 2 chương trình Du ca.