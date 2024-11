Ca sĩ Phúc Anh kể kỷ niệm khó quên khi quay MV cùng trẻ em vùng cao

(VTC News) -

Sau thời gian im ắng để tập trung vào các hoạt động xã hội, ca sĩ Phúc Anh trở lại với dự án âm nhạc mới mang tên 54 dân tộc Việt Nam. Đây là sản phẩm âm nhạc duy nhất của Phúc Anh trong năm 2024.

Điều đặc biệt đây là một MV tư liệu được Phúc Anh và ê-kíp ghi hình lại trong hành trình cứu trợ 7 ngày sau bão Yagi tại Hà Giang và Yên Bái, Lào Cai.

Ca sĩ Phúc Anh.

Phúc Anh chia sẻ, những ngày quay hình ở vùng cao là những kỷ niệm khó quên trong chặng đường làm nghề của cô. Do ê-kíp lên đường vào đúng những ngày mưa bão sạt lở khắp nơi trên cung đường đi, có những lúc đi qua những điểm đất đá đang rơi xuống khiến mọi người trong đoàn thót tim và chỉ biết cầu nguyện.

Hành trình cũng phải thay đổi liên tục do sạt lở, ê-kíp phải chuyển hướng qua điểm cứu trợ khác khi giao thông bị chia cắt. Có những điểm đã không thể tới nơi do quốc lộ bị phong toả. Đặc biệt, ca sĩ Hoàng Tôn lên Hà Giang sau cùng vào giữa đêm khuya. Do đất đá sạt lở, cây đổ chắn ngang đường nên anh phải gọi ê-kíp tới cứu trợ.

"Đêm đó mưa to, lại vào 1 giờ sáng nên khi các thành viên lái xe tới đón anh Tôn thì mọi người đều rất lo lắng. May mắn mọi người đều trở về bình an. Mỗi ngày ê-kíp dậy từ 5 giờ sáng và kết thúc ngày vào 0 giờ đêm, cứ như vậy cả tuần nên nhiều người bị mệt”, nữ ca sĩ kể.

Sau khi kết thúc chuyến cứu trợ, trở về TP.HCM thì tất cả các thành viên đều mong muốn sẽ được quay lại để gặp thêm được nhiều trẻ em và bà con vùng cao hơn.

Tại đây, nữ ca sĩ không chỉ được gặp gỡ, mà còn lắng nghe về những hoàn cảnh của các em nhỏ. Dù quá trình thực hiện dự án chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, song Phúc Anh nói cô đã có cho mình thêm nhiều những người bạn nhí.

Chia sẻ về một kỷ niệm trong quá trình thực hiện dự án của mình, Phúc Anh cho biết: “Khi dừng chân tại dốc Thẩm Mã quay MV, tôi được các cô bé tại đây tết vòng hoa cài đầu. Tôi cảm nhận được sự trong trẻo và chân thành từ các em. Tuy có những em hơi rụt rè, nhưng sau khi được tôi dạy cho múa và hát vang cùng nhau thì khoảng cách đã mất đi".

Vì thế, sản phẩm âm nhạc này là món quà mà cô muốn dành tặng cho tất cả những người bạn đã đồng hành cùng cô trong dự án phi lợi nhuận, và những trẻ em, người dân trên khắp 54 dân tộc.

Phúc Anh mong muốn được đi đến khắp các dân tộc trên đất nước, để trải nghiệm văn hoá và góp phần nhỏ vào việc tiếp sức trẻ em và thầy cô đến trường.

Nói về việc liên tục đầu tư nhiều chi phí cho các sản phẩm âm nhạc, ca sĩ Phúc Anh khẳng định đó là sự đầu tư xứng đáng. Nữ ca sĩ cho biết mỗi người khi hoạt động nghệ thuật đều sẽ có những đích đến riêng của mình.

Với cô khi bước chân vào nghề, cô luôn mong muốn âm nhạc sẽ là phương tiện, cầu nối để giúp cô được thực hiện và lan tỏa những điều tốt đẹp đến mọi người. Bởi cô cho rằng cái gốc của âm nhạc sinh ra là để giúp cho con người cảm thấy có động lực tích cực, trở nên hạnh phúc, yêu thương và sống ý nghĩa hơn.

“Tôi sống thuận theo tự nhiên, tin rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Những thứ mình nhận được đều bởi những hạt giống mình đã gieo. Cố gắng mỗi ngày gieo những hạt giống tốt, nếu gặt được trái ngọt thì lại mang chia sẻ cho mọi người. Nếu quả chưa được ngọt thì mình sẽ đón nhận và gieo những hạt giống tốt hơn. Bởi vậy tôi thấy cuộc sống của mình thật tự tại", cô tâm sự.

MV "54 dân tộc Việt Nam" - Phúc Anh.

Phúc Anh tên thật là Trần Thị Hồng Phúc sinh năm 1992. Dù có bố mẹ cô làm trong ngành giáo dục và không có ai theo đuổi con đường nghệ thuật nhưng ngay từ nhỏ, Phúc Anh đã sớm bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê ca hát.

Nhận được sự ủng hộ từ gia đình, Phúc Anh quyết tâm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Cô từng xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào của Nhạc viện TP.HCM và vừa tốt nghiệp loại xuất sắc. Cô đồng thời cũng là nữ sinh thủ khoa đầu ra của Đại học Văn hóa Nghệ Thuật Thanh Hóa. Cô được biết đến là học trò của NSND Tạ Minh Tâm và đã cùng thầy của mình có màn song ca ấn tượng tại đêm trao giải Mai Vàng 2022.