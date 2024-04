Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời lúc 0h22 ngày 18/4 do đột quỵ. Lễ viếng nữ ca sĩ diễn ra lúc 14h ngày 18/4 tại An Dương, Hải Phòng. Lễ truy điệu và an táng được cử hành sáng 19/4.

Chia sẻ với Tiền Phong, chị Trầm - chị gái kết nghĩa với Lương Ngọc Diệp - cho biết, nữ ca sĩ hoàn toàn bình thường trước khi qua đời.

“10h sáng 17/4, Diệp nhận cuộc gọi từ bệnh viện báo kết quả em bị ung thư máu. Buổi trưa, tôi và em vẫn cùng ăn cơm, trò chuyện bình thường. Tuy nhiên, em ăn ít hơn ngày thường và có vẻ mệt. Khoảng 13h, Diệp kêu đau đầu. Tôi lập tức đưa em đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi thăm khám, tình trạng của em ngày một nặng, bác sĩ tiên lượng xấu, không thể cứu chữa. Gia đình đưa Diệp về quê nhà tại Hải Phòng và em ra đi lúc 0h22 ngày 18/4”, chị Trầm kể.

Đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng khi hay tin ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời.

Theo chị Trầm, khi phát hiện những vết bầm tím ở chân Lương Ngọc Diệp, chị đã thúc giục cô đi kiểm tra.

“Tôi không ngờ ngày em nhận kết quả ung thư cũng là ngày giỗ của em. Diệp sống lạc quan, vui vẻ nên giấu bệnh. Em cũng là người rất kiên cường. Trước đó, em vẫn đi hát, nhận show biểu diễn. Mọi việc diễn ra quá nhanh và đột ngột”, chị Trầm nghẹn ngào.

Thông tin từ phía người thân cho hay ca sĩ Lương Ngọc Diệp làm mẹ đơn thân nhiều năm qua. Con gái cô là Bảo Tiên, hiện học lớp 3.

Nhiều năm nay, Lương Ngọc Diệp sống cùng con gái ở Quảng Ninh. Cô là em út trong gia đình có ba anh em. Bố của nữ ca sĩ đã qua đời từ lâu, mẹ đã già yếu.

Lương Ngọc Diệp sinh năm 1987 tại Hải Phòng. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô thi vào Đại học Sư phạm Ngoại ngữ nhưng không thành. Năm 2005, cô bắt đầu vào làm việc tại công ty Than Quang Hanh.

Bước ngoặt giúp Lương Ngọc Diệp bén duyên với con đường ca hát là khi cô tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2006 và giành Huy chương Vàng đơn ca.

Cũng trong năm đó, Lương Ngọc Diệp thi đậu Đại học Mỏ - Địa chất, chuyên ngành Quản trị kinh doanh rồi chuyển về làm nhân viên văn phòng Công ty Tuyển than Hòn Gai.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỏ - Địa chất năm 2010, cô thi tiếp Khoa Tiếng Anh - Đại học Thái Nguyên và hoàn thành chương trình học năm 2013. Song song với việc học chuyên ngành tiếng Anh, Lương Ngọc Diệp nộp đơn và thi đậu khoa Tiếng Trung - Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Về sau, Lương Ngọc Diệp học cao học tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, Trung Quốc.

Trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, Lương Ngọc Diệp tham gia nhiều cuộc thi và đạt giải thưởng như Giải Nhì Tiếng hát Truyền hình Quảng Ninh 2009, Giải Nhất khu vực miền núi - Duyên hải phía Bắc tại Cuộc thi tiếng hát Hữu nghị Việt – Trung Giải 2010, Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh trong lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật…

Nữ ca sĩ từng mắt album Hạ Long sớm gồm 8 ca khúc viết về Hạ Long gồm Hạ Long sớm, Khúc quan họ trên vịnh Hạ Long, Chiều Hạ Long, Ký ức biển, Trên biển trời Đông Bắc, Cẩm Phả của tôi, Xa khơi, Đừng ví em là biển.

Năm 2022, Lương Ngọc Diệp ra mắt CD Mơ yêu với những ca khúc do chính cô sáng tác và trình bày.

Thời điểm đó, Ngọc Diệp chia sẻ cô không phải người giàu có về tiền bạc, nhưng luôn có một tình yêu đam mê cháy bỏng với âm nhạc. “Tôi muốn được hát, được sáng tác, được làm nghề và tôi muốn những tác phẩm của tôi phải tới được khán giả”, Lương Ngọc Diệp chia sẻ.