Ca sĩ duy nhất của showbiz Việt từng 7 lần tham gia 'Táo Quân' là ai?

Khỉ đầu chó

Trái ngược hình ảnh điển trai ngoài đời, Thiên Lôi của Minh Quân bước lên sân khấu với tạo hình cùng mặt bôi đen, tóc xù, hàm răng vẩu và dáng đi ngúng nguẩy. Chính sự đối lập này khiến nhân vật nhanh chóng trở thành điểm nhấn gây cười. Ngoại hình hài hước của anh thậm chí bị cô Đẩu gọi là "khỉ đầu chó". Theo Minh Quân, điều đặc biệt là biệt danh này không có trong kịch bản mà được các diễn viên bất chợt nghĩ ra khi diễn trên sân khấu.

Minh Quân từng chia sẻ việc phải đeo răng giả khi đóng Thiên Lôi khiến phát âm khó khăn, môi khô và không thoải mái, nhưng chính sự “hy sinh ngoại hình” đó lại góp phần tạo nên một nhân vật khó thay thế trong ký ức khán giả.

"Ai lên sân khấu cũng muốn được đẹp nhưng mình phải tôn trọng hình tượng nhân vật. Thiên Lôi đã có nhiều nghệ sĩ từng diễn nhưng tôi muốn nhân vật của mình gây ấn tượng được với khán giả, bước đầu tiên để tạo sự chú ý là ngoại hình. Chính vì vậy, ngay từ lần đầu tiên, tôi đã muốn tạo ra một Thiên Lôi quái, xấu, khác với những người khác", anh từng nói.