VTV thông báo Tết Bính Ngọ không có Táo Quân

(VTC News) -

Theo VTV, sau 22 năm phát sóng, chương trình Táo Quân sẽ tạm nghỉ. Thay vào đó, khán giả sẽ được thưởng thức chương trình đặc sắc mới.

Theo chia sẻ từ đại diện của Ban Văn hóa - Giải trí của VTV, chương trình mới có tên dự kiến là "Quảng trường mùa xuân". Chương trình sẽ là không gian nghệ thuật vừa ấm áp tình thân vừa nhộn nhịp đông vui với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng được khán giả yêu mến.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, NSND Tự Long nói không có chương trình Táo Quân sẽ khiến nhiều khán giả cũng như các nghệ sĩ gắn bó với chương trình cảm thấy tiếc nuối. Với anh, Táo Quân không chỉ là chương trình giải trí quen thuộc mỗi dịp Tết mà còn là “món ăn tinh thần” đặc biệt, mang đậm bản sắc văn hóa Việt, gắn bó với nhiều thế hệ nghệ sĩ và công chúng suốt nhiều năm qua.

Tết Bính Ngọ không có Táo Quân.

Nam nghệ sĩ bày tỏ, chương trình dừng lại đúng lúc để giữ trọn vẹn hình ảnh đẹp trong lòng công chúng. "Nếu phải nói lời chia tay với Táo Quân, điều nên làm là trân trọng và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất, những ký ức đáng nhớ của một thế hệ nghệ sĩ “vàng son” cùng dấu ấn của một chương trình truyền hình đặc biệt, khó có thể thay thế trong lòng công chúng", anh chia sẻ.

Nghệ sĩ Vân Dung bày tỏ nỗi buồn vì "Tết này không có Táo Quân". Nữ nghệ sĩ khẳng định cảm giác trống vắng khi một chương trình đã gắn bó hơn 2 thập kỷ có thể không trở lại.

Táo Quân - Gặp nhau cuối năm do Hãng phim Truyền hình Việt Nam (nay là Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình Việt Nam - VFC) sản xuất lần đầu vào năm 2003, ban đầu là số phát sóng đặc biệt cuối năm của chương trình Gặp nhau cuối tuần.

Từ năm 2006, toàn bộ thời lượng Gặp nhau cuối năm được dành riêng cho Táo Quân. Với cách thể hiện hài hước, châm biếm, phản ánh những vấn đề thời sự nóng bỏng của xã hội, chương trình nhanh chóng trở thành món ăn tinh thần quen thuộc, không thể thiếu trong đêm giao thừa.

Trích đoạn chương trình Táo Quân 2025.

Sau hơn hai thập kỷ lên sóng, Táo Quân không đơn thuần là chương trình truyền hình mà đã trở thành ký ức tập thể, gắn liền với khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - năm mới của nhiều thế hệ khán giả. Từ năm 2003-2019, Táo Quân được phát sóng đều đặn vào mỗi đêm giao thừa. Tuy nhiên, năm 2019, chương trình bất ngờ thông báo tạm dừng sau 16 năm liên tục lên sóng, khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Đúng dịp Tết Canh Tý (2020), Táo Quân không xuất hiện trên VTV, thay vào đó là chương trình Làng Vũ Đại thời hội nhập.

Sang Tết Tân Sửu (2021), Táo Quân trở lại với khán giả, dù có nhiều thay đổi về nội dung và dàn nghệ sĩ, nhưng vẫn giữ tinh thần báo cáo cuối năm – yếu tố cốt lõi đã làm nên thương hiệu của chương trình suốt nhiều năm qua. Trong suốt thời gian dài, Táo Quân - Gặp nhau cuối năm được lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam giao cho VFC thực hiện. Đến năm 2024, chương trình được chuyển giao cho Ban Văn hóa - Giải trí. Táo Quân - Gặp nhau cuối năm Tết Ất Tỵ (2025) là sản phẩm đầu tiên do đơn vị này đảm nhận.