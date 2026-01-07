Những điều thú vị không phải ai cũng biết về chương trình 'Táo quân'

(VTC News) -

Sau 22 năm gắn bó với khán giả, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quânsẽ không phát sóng vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Nhiều khán giả bày tỏ hụt hẫng, nuối tiếc khi nhận được thông tin này.

Táo quân được xem là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đêm giao thừa suốt hơn hai thập kỷ qua, gắn liền với khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - năm mới của nhiều thế hệ khán giả. Tuy nhiên có không ít những điều thú vị của chương trình đã bị khán giả lãng quên, hoặc có thể chưa biết đến.

Ra đời từ chương trình của Đài truyền hình TP.HCM

Đạo diễn Khải Hưng - người được coi là "cha đẻ" của Táo quân từng không ít lần chia sẻ trên báo chí về sự ra đời của chương trình này.

Ý tưởng làm Táo quân không xuất phát từ VFC mà từ Đài truyền hình TP.HCM. Theo đạo diễn Khải Hưng, khi ông và ê-kíp bắt tay vào thực hiện Gặp nhau cuối năm theo kiểu Táo quân, Đài truyền hình TP.HCM đã phát sóng chương trình này nhiều năm.

Những trích đoạn hay nhất trong Táo quân 2025.

Khi VFC làm Táo quân, đạo diễn Đỗ Thanh Hải nêu ý tưởng không nhất thiết phải dựa theo câu chuyện hai ông một bà như truyện dân gian mà thay vào đó là bộ ba Ngọc Hoàng - Nam Tào - Bắc Đẩu và các Táo lên chầu. Từ đó, Táo quân bắt đầu lên sóng lần đầu tiên vào năm 2003.

Những người làm chương trình này có ý tưởng làm Gặp nhau cuối năm để tổng kết những vấn đề đặt ra trong chương trình và Táo quân chỉ là tiểu phẩm nhỏ nằm trong tổng thể chương trình này.

Táo quân 2003 ban đầu chỉ tiểu phẩm ngắn nằm trong khuôn khổ chương trình Gặp nhau cuối năm. Sau thành công ở năm đầu tiên, ê-kíp thực hiện quyết định đầu tư để thực hiện chương trình vào mỗi năm.

Quốc Khánh không phải Ngọc Hoàng đầu tiên của Táo quân

Thời điểm số đầu tiên lên sóng, Táo quân 2003 được thực hiện khá sơ sài tại trường quay và người vào vai Ngọc Hoàng là NSND Quốc Trượng. Đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất, nghệ sĩ chèo này vào vai Ngọc Hoàng trong chuỗi chương trình ăn khách của VTV.

NSND Quốc Trượng đóng vai Ngọc Hoàng đầu tiên trong Táo quân.

NSND Quốc Trượng mang đến hình ảnh rất năng động, hài hước nhưng không kém phần quyền uy trong Táo quân số đầu tiên phát sóng. Sau này, vai Ngọc Hoàng được "đóng đinh" qua diễn xuất của nghệ sĩ Quốc Khánh.

Vân Dung là nghệ sĩ nữ duy nhất gắn bó hơn 2 thập kỷ

Vân Dung chính là nghệ sĩ nữ tham gia Táo quân ngay từ số đầu tiên và gắn bó xuyên suốt với chương trình từ đó đến nay.

Thời điểm Táo quân 2003 lên sóng, Vân Dung được giao trọng trách với vai Táo xã hội. Sau đó, nữ nghệ sĩ bắt đầu chuyển hướng sang ngành Y khi vào vai Táo dược phẩm, Táo Y tế...

Đối với Vân Dung, dù được thể hiện nhiều vai diễn nhưng Táo Y tế vẫn là nhân vật cô yêu thích nhất.

Vân Dung ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vai Táo Y tế.

Trong số các nam nghệ sĩ thì Xuân Bắc, Công Lý, Quang Thắng và Tự Long là những người gắn bó với Táo quân từ những số đầu tiên vào năm 2003.

Ngoài ra, "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh bắt đầu tham gia từ năm 2004 và NSƯT Chí Trung cũng lần đầu đảm nhận vai Táo từ đêm giao thừa 2005.

NSND Tự Long đóng nhiều vai nhất

Hơn 2 thập kỷ lên sóng, trong khi các nghệ sĩ khác gắn liền với một vai diễn thì NSND Tự Long lại đảm nhận rất nhiều vai khác nhau như Táo thoát nước, Táo văn hóa giáo dục, Táo thể thao, Táo thổ địa, Táo giao thông, Táo mạng...

Trong mỗi năm, Tự Long đều biến hóa tài tình, đảm trách nhiều nhân vật khác nhau trong Táo quân. Cùng khả năng ca hát đủ các thể loại âm nhạc khiến các vai diễn của NSND Tự Long luôn được khán giả chờ đợi.

NSND Tự Long hoá thân thành nhiều nhân vật trong Táo quân.

"Tôi ít khi có vai diễn cố định trong Táo quân mà thường chạy lung tung, đóng vai Táo "lạ". Có khi đến gần cuối, có một Táo mới phát sinh thì Tự Long sẽ đóng vai Táo đó", NSND Tự Long từng hài hước chia sẻ về những vai diễn của mình.

3 nghệ sĩ miền Nam từng tham gia Táo quân

Bên cạnh dàn nghệ sĩ gạo cội gắn bó suốt hơn 20 năm với Táo quân, chương trình từng có thêm các “nhân tố mới” từ miền Nam tham gia.

Năm 2015, Táo quân lần đầu tiên đánh dấu sự tham gia của hai nghệ sĩ hài miền Nam là Việt Hương và cố nghệ sĩ Chí Tài. Thời điểm đó, Việt Hương chia sẻ đã phải hủy tất cả các show tại Mỹ để nhận lời tham gia chương trình. Ngay cả chồng và con của Việt Hương cũng phải hủy vé máy bay để chờ chị hoàn tất công việc trong Táo quân rồi sau đó mới bay về Mỹ.

Chí Tài, Việt Hương và Lâm Vỹ Dạ là 3 nghệ sĩ miền Nam đóng Táo quân.

Năm 2021, Lâm Vỹ Dạ là nhân tố mới ở Táo quân. Lâm Vỹ Dạ vào vai Bắc Đẩu phiên bản người máy nhân tạo. Sự tham gia của Lâm Vỹ Dạ được đánh giá là thú vị, mang đến dấu ấn nhất định cho chương trình.

Lâm Vỹ Dạ cũng chia sẻ cảm thấy áp lực khi tham gia chương trình vì phải học thuộc rất nhiều thoại, diễn bằng giọng Bắc và thời gian tập không nhiều, do vướng nhiều lịch trình. Tuy nhiên cô đã nhận được sự hỗ trợ lớn từ phía ê-kíp thực hiện.

2 ca sĩ từng đảm nhận vai Thiên Lôi

Nhân vật Thiên Lôi - người gác cổng thiên đình luôn là nhân tố đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả của Táo quân hàng năm. Trong số những diễn viên góp mặt, từng có 2 ca sĩ từng đảm nhận vai diễn này.

Năm 2013, vai diễn Thiên Lôi gây được chú ý khi giao cho ca sĩ Minh Quân. Anh không ngại làm xấu gương mặt và đầu tư khá kỹ càng về trang phục, hóa trang, đất diễn. Tiếp đó, nam ca sĩ có thêm 2 lần nữa vào vai trợ lý Thiên Lôi vào năm 2015 và 2016.

Minh Quân và Tuấn Hưng là 2 ca sĩ từng đóng Thiên Lôi.

Sự xuất hiện của ca sĩ Tuấn Hưng trong vai Thiên Lôi vào năm 2015 cũng khiến nhiều người thích thú. Không còn tạo hình đen nhẻm, xấu xí, Tuấn Hưng xuất hiện với diện mạo đẹp trai, nam tính. Anh cũng được đành giá là "Thiên Lôi đẹp trai nhất Táo quân".