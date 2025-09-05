Cá nhân kinh doanh vượt 200 triệu đồng/năm có thể nộp thuế suất 17%

(VTC News) -

Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp hồ sơ thẩm định dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Trước đây, theo quy định tại Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật thuế (có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015), cá nhân kinh doanh có doanh thu hằng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Ngược lại, đối với trường hợp cá nhân kinh doanh có doanh thu cao hơn thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ ấn định trên doanh thu phụ thuộc vào từng ngành nghề, lĩnh vực.

Phương thức này tuy đơn giản nhưng bộc lộ nhiều bất cập như: không phản ánh đúng lợi nhuận thực tế, tạo ra sự chênh lệch giữa các nhóm ngành nghề và chưa khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Đề xuất thuế suất 17% cho cá nhân kinh doanh vượt ngưỡng 200 triệu đồng/năm.

Để khắc phục, dự thảo luật mới đã đưa ra hướng thay đổi lớn. Từ năm 2026, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Với những trường hợp vượt ngưỡng, phương pháp tính thuế chuyển sang tính thuế suất 17% trên thu nhập ròng.

Thu nhập tính thuế được xác định bằng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ trừ đi các khoản chi phí hợp lý phát sinh trong kỳ tính thuế. Cách tính này giúp phản ánh chính xác hơn kết quả kinh doanh, đồng thời đưa chính sách thuế của hộ kinh doanh tiệm cận với doanh nghiệp nhỏ và vừa – vốn cũng đang áp dụng mức thuế suất 17% theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15.

Đối với nhóm hộ kinh doanh có quy mô nhỏ, doanh thu năm dưới ngưỡng quy định, dự thảo vẫn giữ phương thức tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu, tương tự Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Điều này vừa tạo sự chuyển tiếp hợp lý, vừa đảm bảo tính đơn giản cho các hộ có quy mô nhỏ lẻ.

Không chỉ dừng ở đó, dự thảo còn đề xuất điều chỉnh thuế suất đối với một số khoản thu nhập đặc thù trong lĩnh vực kinh tế số. Cụ thể, thu nhập từ hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung số như giải trí trực tuyến, trò chơi điện tử, phim số, nhạc số, ảnh số và quảng cáo số sẽ áp dụng mức thuế suất 5%.

Bộ Tài chính cho rằng, đây là những lĩnh vực có tính đặc thù cao, đang phát triển mạnh, cần có cơ chế riêng để vừa đảm bảo công bằng với các đối tượng nộp thuế khác, vừa tăng tính minh bạch và hiệu quả điều tiết.