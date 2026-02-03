Cả nhà bị cuốn trôi, cậu bé 13 tuổi bơi 4 tiếng trong sóng dữ tìm người cứu

(VTC News) -

Thiếu niên 13 tuổi được dư luận địa phương ca ngợi là người hùng sau khi liều mình bơi gần 4 km giữa sóng gió dữ dội để tìm người cứu gia đình. Khi đó, mẹ cùng hai em của cậu bị cuốn trôi ra biển ngoài khơi Tây Nam bang Tây Australia.

Sự cố xảy ra hôm 30/1 và được các phương tiện truyền thông Australia đưa tin hôm qua (2/2). Khi đó, gia đình cậu đang trong kỳ nghỉ tại Quindalup, cách thành phố Perth khoảng 250 km về phía nam. Vào tối 30/1, thiếu niên cùng mẹ và hai em chèo thuyền, lướt ván gần thị trấn du lịch Quindalup. Không lâu sau, những chiếc ván chèo bơm hơi và thuyền kayak của họ bất ngờ bị gió mạnh đẩy ra xa bờ.

Cậu bé đã cố gắng chèo chiếc kayak quay trở lại bờ, nhưng do biển động mạnh, thuyền nhanh chóng bị ngập nước. Trong tình thế không còn lựa chọn nào khác, cậu buộc phải rời thuyền và tự bơi vào bờ.

Sau gần bốn giờ vật lộn giữa sóng gió, thiếu niên cuối cùng cũng vào được đất liền và lập tức báo động cho lực lượng chức năng.

Gia đình cậu bé đã được cứu sống trong vùng biển động dữ dội cách bờ biển khoảng 14 km tại vịnh Geographe. (Nguồn: ABC)

Chỉ huy đội cứu hộ biển Naturaliste, ông Paul Bresland, cho biết người mẹ 47 tuổi cùng con trai 12 tuổi và con gái 8 tuổi được lực lượng cứu hộ tìm thấy vào khoảng 8 giờ 30 tối. Khi ấy, họ đang bám chặt vào một chiếc ván chèo sau khi trôi dạt cách bờ khoảng 14 km.

Ông Bresland mô tả nỗ lực của cậu bé 13 tuổi - người đã tiếp tục bơi vào bờ trong điều kiện sóng gió khắc nghiệt - là “thật phi thường”.

"Cậu bé nói rằng trong 2 giờ bơi đầu tiên, cậu vẫn mặc áo phao. Sau đó, cậu nghĩ rằng nếu tiếp tục mặc thì sẽ không thể sống sót, nên đã cởi ra và bơi thêm 2 giờ nữa mà không có áo phao. Thú thật là tôi chỉ biết thốt lên 'Trời ơi, thật không thể tin nổi'", ông kể lại.

Ngay khi cậu vào được bờ và báo động cho cơ quan chức năng, một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn đã được triển khai, với sự phối hợp của Cảnh sát đường thủy, các đội cứu hộ hàng hải tình nguyện địa phương và trực thăng cứu hộ của bang Tây Australia.

“Hành động của cậu bé 13 tuổi này thực sự đáng được ca ngợi - chính sự quyết tâm và lòng dũng cảm của cậu đã cứu sống mẹ và các em”, Thanh tra cảnh sát khu vực Tây Nam, ông James Bradley nhận xét.

Ông Bresland cho biết những mô tả chi tiết của cậu bé về màu sắc của chiếc kayak và ván chèo đã hỗ trợ vô cùng đắc lực cho công tác tìm kiếm.

“Chỉ trong vòng một giờ, chúng tôi đã xác định và tìm thấy chiếc kayak”, ông nói.

Chiến dịch cứu hộ được thực hiện từ bến thuyền của bãi biển Quindalup. (Nguồn: ABC)

Theo ông, gia đình này đã phải chống chọi với sóng gió dữ dội suốt nhiều giờ liền trước khi được phát hiện. Bằng cách nào đó, người mẹ vẫn cố gắng giữ các con bên mình, cho cả ba bám vào chiếc ván chèo giữa biển động.

Người mẹ kể lại khi sự cố xảy ra, cô ấy nghĩ rằng bản thân đã hoàn toàn kiệt sức, dường như không thể gắng thêm được nữa. Nhưng ánh mắt của các con đã tiếp thêm sức mạnh, giúp cô tiếp tục chịu đựng và giữ cả ba luôn ở bên nhau.

"Người mẹ ấy thực sự là một người hùng – việc không buông xuôi và bảo vệ được hai đứa trẻ giữa hoàn cảnh ấy thật khó tin”, ông Bresland nói.

Ba mẹ con sau đó đã được một tàu cứu hộ hàng hải tình nguyện vớt lên và đưa an toàn vào bờ. Họ được các nhân viên y tế của St John WA kiểm tra sức khỏe trước khi chuyển đến Bệnh viện Busselton Health Campus.

Theo ABC, gia đình cậu bé đã được xuất viện vào cuối tuần trước. Ngay sau khi bình phục, họ quay lại thăm các đội cứu hộ trên biển để trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn.