Ca khúc nhạc Việt nào vừa chạm mốc 1 tỷ view sau hơn 1 tháng phát hành?

(VTC News) -

Sau hơn một tháng ra mắt, MV Trộm vía của Vũ Thùy Linh ghi nhận cột mốc ấn tượng khi đạt 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng số, trở thành một trong những sản phẩm nhạc Việt có tốc độ lan tỏa mạnh mẽ nhất đầu năm nay.

MV "Trộm vía" thu hút bởi giai điệu rộn ràng, bắt tai, phù hợp thời điểm Tết Nguyên đán.

Theo thống kê, tổng lượt xem các nội dung liên quan đến MV đạt khoảng 1 tỷ view, phần lớn đến từ nội dung do người dùng sáng tạo (UGC) với 965 triệu lượt xem, bên cạnh 43,3 triệu lượt xem từ nội dung chính thức (PGC). Hơn 1,5 triệu video đã được tạo xoay quanh ca khúc, cho thấy mức độ hưởng ứng vượt ngoài khuôn khổ một sản phẩm âm nhạc thông thường.

Trong đó, TikTok giữ vai trò chủ lực trong quá trình phủ sóng Trộm vía. Câu hát “Em là cô dâu Việt Nam” nhanh chóng trở thành xu hướng, được đông đảo người dùng lựa chọn làm nhạc nền cho các video cá nhân.

Hàng triệu clip ghi lại khoảnh khắc sum vầy ngày Tết, cảnh gia đình hai bên gặp gỡ, đám hỏi – đám cưới hay những lát cắt đời sống thường nhật của các cặp đôi ở nhiều vùng miền... sử dụng âm thanh từ bài hát. Âm nhạc vì thế trở thành chất liệu để mỗi người kể câu chuyện riêng của mình theo cách tự nhiên và gần gũi.

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công cho MV chính là thời điểm phát hành cận Tết Nguyên đán – giai đoạn nhu cầu chia sẻ cảm xúc, kết nối gia đình và tìm kiếm nội dung tích cực tăng cao. Trong không khí đoàn viên, những sản phẩm mang màu sắc gần gũi, dễ đồng cảm thường có lợi thế lan tỏa mạnh.

Trộm vía khai thác hình ảnh cô gái Việt về làm dâu ở nhiều vùng miền khác nhau, phản ánh lát cắt quen thuộc của đời sống hiện đại: Dù khác biệt văn hóa, phong tục hay nếp sống, sự gắn kết gia đình vẫn là điểm chung bền vững. Chính sự gần gũi ấy giúp khán giả dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của bản thân hoặc người thân trong câu chuyện của MV.

Chia sẻ về thành công bất ngờ, Vũ Thùy Linh cho biết cô xúc động trước cách khán giả đón nhận ca khúc một cách tự nhiên. Với nữ ca sỹ, giá trị lớn nhất của sản phẩm không nằm ở con số ấn tượng mà ở việc bài hát được sử dụng trong các khoảnh khắc đời thường, đặc biệt là dịp sum họp đầu năm.

Vũ Thùy Linh là giọng ca trẻ triển vọng của dòng nhạc thính phòng và dân gian. Cô tốt nghiệp Cử nhân tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Thạc sỹ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, đang học thêm ngành Quản trị Kinh doanh. Cô còn là học trò của NSND Thanh Ngoan và NSND Thuý Hường.

Năm 2024, dự án Tơ đồng thánh thót giúp cô ghi dấu ấn khi đưa âm nhạc dân gian nguyên gốc đến gần hơn với khán giả trẻ. Sở hữu chất giọng trẻ trung nhưng vẫn giữ được hồn dân ca, kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng và nhạc cụ truyền thống, Vũ Thùy Linh là một trong những ca sỹ tiêu biểu cho xu hướng âm nhạc truyền thống đương đại.