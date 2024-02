Ca đột quỵ tăng vọt dịp Tết, bệnh viện quá tải

(VTC News) -

Người đàn ông 84 tuổi, quê Nam Định được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ý thức suy giảm nhanh, liệt nửa người trái. Các bác sĩ chẩn đoán, người này nhồi máu não tắc đỉnh động mạch thân nền - nguồn nuôi quan trọng nhất của não bộ. Sau khi can thiệp hút huyết khối tái lập lưu thông mạch não, ông giữ được tính mạng, hiện tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (8/2 đến 15/2/2024), khoa Đột quỵ não, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 tiếp nhận 68 bệnh nhân đột quỵ cấp cứu và chuyển tuyến đến điều trị với số lượng rất lớn. Ngày mùng 4 Tết, đơn vị thu dung, điều trị nhiều nhất, 15 bệnh nhân, tăng 20-30% so với ngày thường.

Một bệnh nhân đột quỵ điều trị tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108. (Ảnh: BVCC)

Trong 68 bệnh nhân nhập viện, có 28 trường hợp cần can thiệp nội mạch cấp cứu (16 ca nhồi máu não sớm can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học, 12 ca xuất huyết dưới nhện can thiệp nút túi phình động mạch), 5 trường hợp cần phẫu thuật giải áp kết hợp đặt dẫn lưu não thất mở cấp cứu (xuất huyết não lớn hoặc xuất huyết dưới nhện có lụt máu não thất).

Khoa Đột quỵ não phải phối hợp cùng nhóm đột quỵ - mạch máu não tổ chức cấp cứu liên tục, trong đó đa số là cấp cứu tối khẩn cấp. Bệnh nhân nặng chuyển tuyến từ các bệnh viện tuyến dưới ở khu vực miền Bắc.

TS.BS Nguyễn Văn Tuyến, Chủ nhiệm khoa Đột quỵ não, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cho biết, dịp lễ tết thường số lượng bệnh nhân đến cấp cứu đột quỵ rất đông do tuyến dưới chuyển lên, nhưng chưa năm nào tăng đột biến như năm nay, tình trạng quá tải xảy ra ngay từ những ngày đầu Tết Nguyên đán.

Tương tự, một số bệnh viện cũng ghi nhận số ca đột quỵ gia tăng. Nhiều trường hợp đến viện muộn dẫn đến khó khăn trong điều trị, bỏ lỡ thời gian vàng can thiệp. Theo đại diện Bệnh viện E, trong dịp Tết mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận cấp cứu khoảng 10 bệnh nhân đột quỵ, tăng 20 - 30% so với ngày thường.

Tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương, dịp Tết Giáp Thìn mỗi ngày tiếp nhận 30-40 người nhập viện, trong đó khoảng 15 ca cấp cứu, chủ yếu là các bệnh lý tim mạch, hô hấp và đột quỵ.

Khí hậu thay đổi thất thường là một trong những nguyên nhân gây ra đột quỵ. Nhiều nghiên cứu cho thấy, nguy cơ đột quỵ tăng 80% khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C hoặc giảm đột ngột. Trời lạnh làm mạch máu co lại gây tăng huyết áp. Lạnh cũng có thể làm máu cô đặc, dẫn đến hình thành cục máu đông.

Bên cạnh đó, một số người dừng không uống thuốc điều trị huyết áp (đặc biệt là bệnh nhân trẻ) hoặc không tuân thủ các thuốc điều trị huyết áp như ngày thường dẫn đến đột quỵ gia tăng.

Chuyên gia khuyến cáo, những ca cấp cứu đột quỵ tăng đột biến kể trên là con số khuyến cáo đến người dân nói chung, kể cả người trẻ tuổi có bệnh nền nên thực hiện lối sống lành mạnh. Mọi người cần đặc biệt tuân thủ chế độ dùng thuốc khi điều trị bệnh nền như tăng huyết áp không chỉ trong dịp Tết mà tất cả các dịp lễ hội khác, để tránh hậu quả khôn lường đến từ nguy cơ đột quỵ não.