Bước chuyển kinh tế tại các cửa khẩu chiến lược thương mại biên giới Tây Ninh

(VTC News) -

Thương mại biên mậu tại Tây Ninh, đặc biệt qua các cửa khẩu chính như Mộc Bài và Xa Mát, đang ghi nhận những bước chuyển biến tích cực, với nhiều hoạt động trao đổi, buôn bán hàng hóa diễn ra sôi động. Những năm qua, các hoạt động thương mại biên giới không chỉ giúp phát triển kinh tế tỉnh mà còn cải thiện đời sống cho người lao động và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì an ninh quốc phòng khu vực.

Vai trò của thương mại biên mậu tại Tây Ninh

Với vị trí địa lý là tỉnh biên giới giáp Campuchia, Tây Ninh có lợi thế lớn trong phát triển kinh tế biên mậu. Cụ thể, tỉnh sở hữu đường biên giới dài 240 km, với 3 cửa khẩu quốc tế (Mộc Bài, Xa Mát và Tân Nam), 3 cửa khẩu chính và 10 cửa khẩu phụ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, nhập khẩu, xuất khẩu giữa Việt Nam và Campuchia.

Theo thống kê từ UBND tỉnh Tây Ninh, trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh đạt gần 3 tỷ USD, chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất nhập khẩu của cả khu vực miền Nam.

Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài. (Ảnh: Hà Khánh)

Trong đó, xuất khẩu đạt 1,5 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ, còn nhập khẩu đạt 1,4 tỷ USD, tăng 18% so với năm trước. Sự tăng trưởng này không chỉ cho thấy sức hấp dẫn của Tây Ninh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước mà còn minh chứng cho sự phát triển nhanh chóng của hoạt động thương mại biên giới.

Hai cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát đóng vai trò chính trong thúc đẩy thương mại biên giới tại Tây Ninh. Mộc Bài, với hệ thống hạ tầng và kho bãi hiện đại, đã trở thành cửa ngõ xuất khẩu hàng hóa sang Campuchia, đồng thời là điểm trung chuyển lớn của khu vực.

Các mặt hàng xuất khẩu chính qua cửa khẩu này bao gồm nông sản, hàng tiêu dùng, và nguyên liệu sản xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân Campuchia. Ngược lại, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu gỗ, sản phẩm từ gỗ, và vật liệu xây dựng.

Trong năm 2023, theo báo cáo của Sở Công Thương Tây Ninh, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Mộc Bài tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 1,8 triệu tấn hàng hóa. Cửa khẩu Xa Mát, với diện tích 25.000m², cũng đang phát triển mạnh với các tuyến vận tải hiện đại, giúp rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa, đóng góp đáng kể vào hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh.

Góp phần cải thiện đời sống người lao động

Hoạt động thương mại biên mậu không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương mà còn cải thiện thu nhập và đời sống của người lao động tại Tây Ninh. Theo số liệu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thương mại biên giới đã tạo ra khoảng 20.000 việc làm cho người dân địa phương, với mức thu nhập trung bình từ 6-8 triệu đồng/tháng. Đây là nguồn thu nhập ổn định cho nhiều gia đình, giúp nâng cao mức sống và giảm tỉ lệ nghèo đói trong khu vực biên giới.

Ngoài ra, nhờ vào hoạt động thương mại biên mậu phát triển, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ phụ trợ như vận tải, kho bãi, và logistics cũng được đầu tư mạnh mẽ, tạo thêm nhiều công việc cho người lao động và giúp địa phương phát triển bền vững.

Chiến sĩ biên phòng Tây Ninh tuần tra bảo vệ hệ thống đường biên giới.

Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế, Tây Ninh luôn đặt an ninh quốc phòng lên hàng đầu. Tỉnh đã triển khai nhiều chính sách phối hợp giữa các lực lượng chức năng, bao gồm công an, bộ đội biên phòng và hải quan, để kiểm soát và bảo đảm an ninh khu vực biên giới. Mỗi năm, lực lượng biên phòng tỉnh đã xử lý hàng chục vụ buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ lợi ích kinh tế quốc gia và giữ vững trật tự khu vực biên giới.

Năm 2023, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Mộc Bài đã ngăn chặn thành công hơn 30 vụ buôn lậu với tổng giá trị hàng hóa gần 15 tỷ đồng, đồng thời bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan. Việc tăng cường kiểm soát cũng giúp duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn cho các doanh nghiệp và người lao động.

Tương lai của thương mại biên mậu tại Tây Ninh

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu, thương mại biên mậu tại Tây Ninh cũng đối mặt với không ít thách thức. Cơ sở hạ tầng cửa khẩu còn hạn chế, hệ thống giao thông chưa đồng bộ khiến việc lưu thông hàng hóa chưa được tối ưu. Bên cạnh đó, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại vẫn tiềm ẩn rủi ro, ảnh hưởng đến sự ổn định của hoạt động thương mại và an ninh biên giới.

Để khắc phục những hạn chế này, Tây Ninh đang triển khai các giải pháp cụ thể như: Đầu tư mở rộng hệ thống kho bãi, nâng cao năng lực vận tải và cải tiến hạ tầng giao thông kết nối, giúp tăng cường lưu thông hàng hóa và thu hút thêm nhiều doanh nghiệp.

Cư dân Việt Nam và Campuchia qua lại tại khu vực cửa khẩu quốc tế Xá Mát, huyện Tân Biên, Tây Ninh. (Ảnh: An Hiếu)

Sử dụng các hệ thống quản lý hiện đại trong kiểm soát hải quan, giảm thiểu thời gian làm thủ tục và tăng tính minh bạch; Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng để kiểm soát buôn lậu và gian lận thương mại, duy trì an ninh và bảo vệ lợi ích kinh tế của địa phương; Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận thị trường Campuchia và các quốc gia lân cận, mở rộng quy mô xuất khẩu và phát triển thị trường tiêu thụ mới.

Với các chính sách hỗ trợ và định hướng phát triển bền vững, Tây Ninh đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm thương mại biên giới lớn của khu vực phía Nam. Dự báo trong những năm tới, thương mại biên mậu tại Tây Ninh sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu dự kiến đạt trên 4 tỷ USD vào năm 2025. Điều này không chỉ góp phần vào phát triển kinh tế của tỉnh mà còn tạo cơ hội cải thiện đời sống người dân và bảo vệ an ninh khu vực biên giới.

Trong tương lai, với những nỗ lực không ngừng, Tây Ninh hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời là biểu tượng của thương mại biên mậu phát triển bền vững.