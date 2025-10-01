Bùn ngập nửa mét sau lũ, người Lào Cai oằn mình dọn dẹp

Chị Minh, chủ một cửa hàng tạp hóa, cho biết nhà chị bị ngập gần hết tầng một, đồ đạc hầu như phải kê lên cao để tránh hỏng. "Khi nước rút, bùn phủ đầy khắp nơi, tôi và hàng xóm phải dùng xẻng, bàn cào tự chế để gom bùn ra điểm tập kết. Mệt nhưng không còn cách nào khác, cứ phải dọn ngay để tránh hư hỏng thêm”, chị Minh nói.