Bùn đất vùi lấp đoạn đường vào khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Huế sau mưa lớn

(VTC News) -

Chiều 3/12, sau trận mưa lớn, lượng bùn đất từ trên đồi tràn xuống vùi lấp đoạn đường vào khu du lịch Laguna (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế) gây ách tắc giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho khu dân cư lân cận.

Ngay sau sự cố, chính quyền địa phương phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô và các lực lượng chức năng nhanh chóng thu dọn lượng bùn đất lớn, khơi thông hiện trường.

Sau trận mưa như trút nước, lượng lớn bùn đất tràn xuống, vùi lấp đoạn đường vào khu du lịch nghỉ dưỡng Laguna (TP Huế)

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, khu vực này vốn đã bị sạt lở từ các đợt mưa lũ trước; mưa lớn chiều 3/12 khiến bùn đất tiếp tục tràn xuống đường. Đến tối cùng ngày, giao thông đã được khôi phục. Công an xã Chân Mây – Lăng Cô phối hợp các lực lượng chức năng túc trực, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn qua khu vực sạt lở.

Cùng ngày, ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường kiêm Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, ký lệnh vận hành điều tiết hồ thủy điện Hương Điền.

Theo lệnh, Công ty CP Thủy điện Hương Điền phải điều chỉnh tăng lưu lượng xả qua tràn và tuabin từ 250–600 m³/s, tăng dần để tránh đột biến, bắt đầu từ 18h30 ngày 3/12/2025, tùy theo lượng nước thực tế về hồ.

Để đảm bảo an toàn, Ban Chỉ huy yêu cầu đơn vị chủ hồ tổ chức thông báo, cảnh báo còi hú và phát loa cho vùng hạ du. Đồng thời theo dõi sát diễn biến mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu các xã, phường thuộc vùng hạ du hồ chứa thủy điện Hương Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, hói (trừ các trường hợp đặc biệt có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền).

Lý do tăng mức điều tiết này vì theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, dự báo từ ngày 3-12 đến 5-12, tại TP Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Mực nước hồ chứa thủy điện Hương Điền vào lúc 14 giờ cùng ngày, ở mức +56,22 m (mực nước dâng bình thường +58 m. Lưu lượng nước đến hồ là 240 m3/s.