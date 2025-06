Bữa ăn bán trú bị cắt xén: Cựu hiệu trưởng lĩnh 3 năm 6 tháng tù

(VTC News) -

Bị cáo Trần Ngọc Hà, cựu hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) bị Tòa án nhân dân huyện Bắc Hà tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cùng bị xét xử trong vụ án, bị cáo Vũ Thị Đoan – cựu thủ quỹ nhà trường – nhận mức án 2 năm 6 tháng tù nhưng được cho hưởng án treo.

Thông tin này được UBND tỉnh Lào Cai nêu trong báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2025.

Đây là một trong sáu vụ án tham nhũng, tiêu cực được Tòa án nhân dân hai cấp tại Lào Cai đưa ra xét xử trong nửa đầu năm nay.

Ông Trần Ngọc Hà thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: Thanh Tuấn)

Trước đó, ngày 22/10/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp Công an huyện Bắc Hà ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Ngọc Hà.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2022 đến 2023, với vai trò là hiệu trưởng và bí thư chi bộ nhà trường, ông Hà đã chỉ đạo rút kinh phí chính sách hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định 116/2016 của Chính phủ với tổng số tiền hơn 765 triệu đồng. Trong tổng số tiền nêu trên, ông Hà đã chi sai và chiếm đoạt hơn 52 triệu đồng.

Sự việc vỡ lở vào cuối năm 2023 khi chương trình Chuyển động 24h của Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh tình trạng bữa ăn bán trú tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 không đảm bảo định lượng và chất lượng. Hình ảnh học sinh ăn cơm trắng chan mì tôm, mỗi gói mì dùng chung cho nhiều em khiến dư luận cả nước phẫn nộ.

Ngay sau đó, UBND huyện Bắc Hà chỉ đạo thanh tra toàn diện hoạt động tài chính và tổ chức tại ngôi trường này. Kết quả cho thấy, nhiều biểu hiện bất thường và vi phạm trong việc sử dụng ngân sách: không có danh sách chi trả tiền ăn thừa cho học sinh; nhiều phiếu chi tiền mặt không có số, không có chữ ký của thủ trưởng đơn vị; bảng kê xuất, nhập thực phẩm không đầy đủ hoặc thiếu chữ ký; sổ sách không rõ ràng, không có xác nhận của hiệu trưởng hoặc người phụ trách.

Đặc biệt, quá trình vận chuyển thực phẩm hàng ngày không có kiểm soát: giáo viên nhận hàng nhưng không ký sổ, không kiểm tra khối lượng hay chất lượng, dẫn đến tình trạng hàng giao không đủ nhưng vẫn thanh toán đủ tiền, gây thất thoát ngân sách.

Trước áp lực dư luận và kết luận sai phạm, ông Trần Ngọc Hà đã có đơn xin từ chức vào cuối năm 2023. Đến tháng 5/2024, Huyện ủy Bắc Hà ban hành quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khai trừ Đảng đối với ông Hà.