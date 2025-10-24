Brain Cheese mang công nghệ AI giám sát thông minh đến Việt Nam

(VTC News) -

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái định hình mọi lĩnh vực, từ sản xuất, giao thông đến an ninh đô thị, Brain Cheese Inc. – doanh nghiệp công nghệ trẻ đến từ Hàn Quốc – khẳng định vị thế tiên phong với mục tiêu mang AI phục vụ an toàn cộng đồng.

Thành lập tháng 2/2024, Brain Cheese xuất phát từ nhóm kỹ sư AI hoạt động từ năm 2019 với khát vọng “biến công nghệ thành lá chắn bảo vệ con người”. Trước tình hình cháy rừng và tội phạm đô thị ngày càng phức tạp tại Hàn Quốc, công ty xác định sứ mệnh phát triển các giải pháp AI giám sát giúp xử lý tình huống nhanh chóng trong “thời gian vàng”. Theo CEO Minjae Lee, thay vì thay mới hệ thống camera tốn kém, Brain Cheese tập trung vào việc “nâng cấp trí tuệ” cho hạ tầng CCTV sẵn có – một cách tiếp cận thực tế, tiết kiệm và bền vững.

Giao diện hệ thống Snatch AI Cube phát hiện và cảnh báo xâm nhập theo thời gian thực.

Tại Diễn đàn Số Việt Nam – Hàn Quốc 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp CNTT Hàn Quốc (NIPA) tổ chức, quy tụ nhiều tập đoàn và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu hai quốc gia, Brain Cheese kỳ vọng sẽ mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp viễn thông, nhà tích hợp hệ thống và cơ quan quản lý tại Việt Nam.

Công ty dự kiến chia sẻ công nghệ, triển khai dự án thử nghiệm PoC, phát triển ứng dụng AI bản địa hóa và thúc đẩy đào tạo kỹ sư Việt Nam trong lĩnh vực thiết kế – ứng dụng chip AI. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm góp phần xây dựng nền tảng cho ngành công nghiệp AI và bán dẫn trong nước.

Sản phẩm chủ lực của Brain Cheese mang tới diễn số Việt Nam - Hàn Quốc 2025 là Snatch AI Cube – bước tiến đột phá trong công nghệ giám sát thông minh. Chỉ cần kết nối Cube với switch hoặc router, toàn bộ hệ thống camera thường lập tức được nâng cấp thành camera AI có khả năng nhận diện khói, lửa, vũ khí, ngã, ẩu đả hay xâm nhập. Tất cả dữ liệu được xử lý trực tiếp ngay trên thiết bị, giúp loại bỏ độ trễ, tiết kiệm năng lượng và bảo mật tuyệt đối – yếu tố quan trọng trong các khu vực yêu cầu an toàn cao như nhà máy, tòa nhà hay cơ quan công.

Khác với các hệ thống dựa trên đám mây, AI Cube hoạt động hoàn toàn offline, có khả năng tự học và hiệu chỉnh dựa trên phản hồi của người vận hành, từ đó giảm cảnh báo sai và tăng độ chính xác. Giao diện trực quan cho phép tùy chỉnh linh hoạt độ nhạy, thời gian phân tích, hay thuật toán phù hợp từng khu vực. Đặc biệt, hệ thống chỉ lưu lại hình ảnh quan trọng trước – sau sự cố, giảm dung lượng lưu trữ mà vẫn đảm bảo dữ liệu đầy đủ phục vụ điều tra.

Theo ông Minjae Lee, Snatch AI Cube hội tụ ba công nghệ cốt lõi: AI, IoT và bán dẫn. Thiết bị sử dụng bộ xử lý thần kinh (NPU) tối ưu cho suy luận AI, giúp tốc độ xử lý nhanh hơn nhiều lần nhưng chỉ tiêu thụ 30–50% điện năng so với GPU truyền thống. Nhờ ứng dụng kiến trúc học sâu YOLO v8, sản phẩm đạt độ chính xác nhận diện trên 90% – đáp ứng yêu cầu của các hệ thống giám sát thông minh hiện đại.

Mô hình tích hợp AI Cube vào hệ thống CCTV sẵn có, giúp nâng cấp toàn bộ camera thành giám sát thông minh.

Brain Cheese đã triển khai AI Cube tại nhiều tòa nhà, trường học và nhà máy ở Hàn Quốc. Năm 2025 đánh dấu bước mở rộng chiến lược của doanh nghiệp sang Đông Nam Á, trong đó Việt Nam được chọn làm thị trường trọng điểm. Ông Lee cho biết: “Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ chuyển đổi số nhanh nhất khu vực, với chiến lược phát triển đô thị thông minh và hạ tầng số an toàn. Đây là môi trường lý tưởng cho công nghệ AI tại chỗ như AI Cube.”

Ảnh sản phẩm Snatch AI Cube.

Theo kế hoạch 3–5 năm tới, Brain Cheese đặt mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm AI an toàn của Đông Nam Á. Doanh nghiệp dự định thành lập liên doanh hoặc chi nhánh tại Việt Nam, mở rộng lắp đặt thử nghiệm tại khu công nghiệp, cơ quan công, đồng thời phát triển thuật toán đặc thù phục vụ giám sát xe máy, vi phạm giao thông và an toàn lao động – những vấn đề mang tính bản địa cao.

“Hàn Quốc có thế mạnh về công nghệ lõi, còn Việt Nam có tốc độ đổi mới và tinh thần sáng tạo mạnh mẽ. Khi hai yếu tố này kết hợp, chúng tôi tin rằng có thể tạo nên sức bật lớn cho hệ sinh thái AI khu vực”, ông Lee khẳng định.

“AI Cube là lựa chọn thông minh và bền vững cho một tương lai an toàn hơn”, ông Minjae Lee nói. “Chúng tôi mong muốn cùng các đối tác Việt Nam kiến tạo xã hội số nhân văn – nơi công nghệ phục vụ con người, chứ không thay thế con người.”