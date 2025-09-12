Bóng chuyền Việt Nam xác định rối loạn giới tính vận động viên

(VTC News) -

Tại cuộc họp ban chấp hành hôm qua (11/9), Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) thống nhất xác định rối loạn giới tính cho vận động viên từ năm 2026. Quy trình này được thực hiện đối với các vận động viên tham gia giải đấu trong hệ thống chính thức của VFV, áp dụng các hướng dẫn cụ thể của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB).

Theo quy định hiện hành của FIVB, giới tính của các vận động viên được liên đoàn cấp quốc gia xác định dựa trên giấy khai sinh và hồ sơ đăng ký lần đầu tiên của cầu thủ. Tuy nhiên, FIVB có quyền thực hiện các xét nghiệm bổ sung về giới tính trong trường hợp có nghi vấn về vấn đề y học.

Ngoài ra, các vận động viên của đội tuyển quốc gia tham gia SEA Games được kiểm tra tư cách theo đúng quy định của ban tổ chức và hướng dẫn của Cục TDTT.

Các vận động viên bóng chuyền Việt Nam sẽ phải thực hiện việc xác định rối loạn giới tính theo quy định của FIVB.

Cũng trong cuộc họp hôm qua, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam quyết định các vận động viên mà FIVB xác định không đủ điều kiện thi đấu sẽ không được tham dự các giải thuộc hệ thống của VFV cho đến khi có quyết định khác. Lý do là toàn bộ các giải của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng như câu lạc bộ, vận động viên chuyên nghiệp của bóng chuyền Việt Nam đều nằm trong hệ thống của FIVB nên phải tuân thủ các phán quyết, quy định của cơ quan anfy.

Với quyết định này, vận động viên Đặng Thị Hồng bị loại khỏi danh sách vận động viên tham dự giải vô địch quốc gia, đồng thời không được thi đấu ở mọi giải chính thức trong nước cũng như quốc tế. Chủ công sinh năm 2006 là vận động viên bị FIVB loại khỏi giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 (tổ chức tại Indonesia) do không đáp ứng được điều kiện thi đấu.

Thời điểm đó, FIVB xác định một vận động viên của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam (không công bố danh tính ở thời điểm đó) không đủ điều kiện tham dự giải. Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam bị xử thua toàn bộ 4 trận đấu có vận động viên vi phạm tham dự. Cầu thủ này cũng bị loại khỏi giải đấu ngay lập tức.

Ở những trận đấu còn lại của U21 Việt Nam, vận động viên duy nhất không được đăng ký thi đấu, phải ngồi trên khán đài cổ vũ với tư cách khán giả chính là Đặng Thị Hồng. Trang chủ của giải đấu cũng xóa toàn bộ thông tin thi đấu của chủ công sinh năm 2006.

Ngoài ra, quyết định của FIVB cũng có hiệu lực ở tất cả giải đấu chính thức của các liên đoàn thành viên. Do đó, Đặng Thị Hồng không được thi đấu ở các giải mà cô không đáp ứng được điều kiện theo phán quyết của FIVB.

Theo chỉ đạo của Cục TDTT, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tiếp tục làm việc với FIVB về vấn đề pháp lý. Để bảo vệ quyền lợi, uy tín của vận động viên cũng như bóng chuyền Việt Nam, trước tiên VFV cần đảm bảo làm đúng các quy trình, thủ tục, tuân thủ đầy đủ quy định. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thêm thông tin nào về quá trình khiếu nại cũng như phản hồi của FIVB.