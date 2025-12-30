Bốn loại 'hoa xui xẻo' nhưng nhiều người bỏ tiền mua

(VTC News) -

Trồng hoa trong nhà rất tốt. Các loại hoa có thể cải thiện chất lượng không khí và làm cho môi trường sống trở nên tươi mới hơn. Tuy nhiên, không phải loại hoa nào cũng thích hợp để trồng trong nhà, nhất là khi nhà bạn có trẻ em hoặc phụ nữ đang mang thai.

Dưới đây là 4 loại hoa có độc không nên trồng trong nhà nhưng đáng lo ngại là lại đang có rất nhiều người trồng chỉ vì mê vẻ đẹp của chúng.

Hoa trúc đào - sự quyến rũ của thần chết

Nhiều khu dân cư hiện nay trồng cây trúc đào để làm đẹp cảnh quan. Sự kết hợp giữa lá xanh và hoa đỏ của loại cây này mang lại vẻ đẹp rực rỡ, làm bừng sáng không gian sống và tạo cảm giác tươi mới cho mọi người. Nhưng ít ai biết rằng, tất cả các bộ phận của loại cây này đều có độc, cho dù là lá, hoa hay rễ. Nếu vô tình dính nhựa của loại cây này vào tay, tay bạn sẽ bị đỏ và sưng.

Nếu nuốt phải hoa trúc đào, tình hình sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Bạn sẽ bị ngộ độc. Nếu không được điều trị kịp thời, tính mạng của bạn có thể bị đe doạ. Do đó, loại hoa này còn có tên "sự quyến rũ của thần chết". Bạn tuyệt đối không nên để loại hoa này trong nhà, đặc biệt là nếu nhà bạn có trẻ nhỏ.

Nhà chức trách tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) từng ghi nhận một trường hợp phải đi viện cấp cứu và được bác sĩ chẩn đoán ngộ độc, chỉ một ngày sau khi cô này chụp ảnh "tự sướng" với hoa trúc đào. Các triệu chứng nhiễm độc trúc đào là buồn nôn, nôn mửa, rối loạn điện giải và tổn thương cơ.

Một cô gái Trung Quốc phải nhập viện vì ngậm hoa trúc đào để chụp ảnh.

Cà độc dược - hơi thở của quỷ

Những bông hoa của cà độc dược có hình dáng khá độc đáo, rủ xuống như hoa kèn. Điều này khiến chúng trở nên đặc biệt đẹp mắt. Nhiều người thích trồng loại hoa này trong nhà vì vẻ có một không hai của nó.

Tuy nhiên, loại hoa này lại rất độc. Nếu dính nhựa của loại hoa này, da bạn có thể bị đỏ và sưng tấy. Nguy hiểm hơn, hương thơm của loại hoa này cũng có độc, gây ảnh hưởng tới sức khoẻ. Do đó, cà độc dược còn được mọi người gọi với cái tên "hơi thở của quỷ".

Nếu vô tình ăn phải hoa cà độc dược, bạn có thể bị ngộ độc. Vì vậy, hãy cố gắng không để loại hoa này trong nhà. Nếu bạn tìm thấy loại hoa này gần nhà, hãy loại bỏ nó ngay lập tức.

Loại hoa được mệnh danh là hơi thở của quỷ.

Cây tai voi - cánh buồm mang độc

Cây tai voi còn có tên gọi khác là cây khoai môn khổng lồ. Nhiều người thích trồng chúng trong nhà. Với những chiếc lá to và thân dài, loại cây này có thể mang lại sức sống cho toàn bộ không gian trong nhà. Trong phong thuỷ, cây tai voi là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Lá cây to như cánh buồm tượng trưng cho việc "làm ăn thuận buồm xuôi gió", mang lại bình yên, vượng khí, và giúp thanh lọc không khí.

Tuy nhiên, nhựa của loại cây này lại có độc. Nếu vô tình chạm vào, da của bạn sẽ bị đỏ và sưng tấy. Thậm chí, chỉ cần chạm vào lá của chúng, nhiều người cũng đã bị đau rát. Với những nhà có trẻ nhỏ, nên tuyệt đối tránh trồng loại cây này vì ẩn chứa đằng sau vẻ ngoài có vẻ vô hại, loại cây này thực sự mang lại những đe doạ không ngờ về sức khoẻ

Nhiều người rất thích trồng cây tai voi trong nhà, vì chúng đẹp và dễ chăm sóc.

Hoa thủy tiên - chén vàng đĩa bạc có độc

Cành hoa thủy tiên khá cao, thanh mảnh, những chiếc lá xoắn lại bao quanh thân cây để vươn lên, giữa đó là những bông hoa sặc sỡ, mọc sum suê, mang vẻ đẹp tinh tế, sang trọng. Hoa thủy tiên có rất nhiều màu sắc khác nhau, hương thơm ngát dịu nhẹ cùng cành lá căng bóng quanh năm.

Trong quan niệm của nhiều người, loài hoa này mang đến nguồn năng lượng tươi mới, sức sống trẻ trung và sự may mắn cho người sở hữu. Do đó, nhiều người còn gọi hoa thuỷ tiên là Kim Trản Ngân Đài (chén vàng đĩa bạc).

Hoa thuỷ tiên đẹp nhưng có độc.

Tuy nhiên, tất cả các bộ phận của cây hoa thuỷ tiên đều có độc. Củ hoa thủy tiên có độc tính cao và dễ bị nhầm với củ hành tây. Lá thủy tiên mảnh mai có thể bị nhầm với lá hẹ, nhiều người nhầm đã dùng để nấu ăn, dẫn đến ngộ độc. Nhựa cây có thể gây ngứa da, viêm da khi tiếp xúc.

Ngộ độc hoa thuỷ tiên ở dạng nhẹ, người bệnh sẽ có các biểu hiện nôn, buồn nôn, đổ mồ hôi, nhịp tim chậm, tiêu chảy, đau bụng, chóng mặt, lơ mơ, kích ứng niêm mạc miệng, họng; nặng hơn có thể bị co giật, ức chế tuần hoàn, hô hấp, hôn mê và có thể tử vong.

Nếu nhựa cây dính vào tay, tay sẽ sưng lên và đỏ ửng. Nếu trẻ em vô tình ăn phải hoa thủy tiên, chúng cũng sẽ bị ngộ độc, và tình hình có thể khá nghiêm trọng