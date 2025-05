Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra các sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo

(VTC News) -

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, yêu cầu kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm giảm cân đang gây xôn xao dư luận do DJ Ngân 98 quảng cáo.

Ba sản phẩm bị nêu tên gồm X1000, Super Detox X3 và X7 Plus. Trong đó, chỉ duy nhất X7 Plus được tiếp nhận bản công bố sản phẩm tại Cục An toàn thực phẩm với mã số 5297/2021/ĐKSP, cấp ngày 14/6/2021.

Sản phẩm này do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ZUBU (quận Gò Vấp, TP.HCM) công bố và chịu trách nhiệm, sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nanotesla (huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Hình ảnh Ngân 98 quảng cáo các sản phẩm giảm cân.

Tuy nhiên, theo Cục An toàn thực phẩm, cả ba sản phẩm đều chưa được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Dù vậy, chúng vẫn đang được rao bán rộng rãi trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, kèm theo nội dung quảng cáo sai quy định, thổi phồng công dụng, gây hiểu lầm như thuốc chữa bệnh.

Cục thu thập đầy đủ bằng chứng vi phạm và yêu cầu các đơn vị chức năng địa phương truy xuất nguồn gốc sản phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm để xác định có chứa chất cấm hay không. Kết quả kiểm tra, xử lý phải được báo cáo về cục trước ngày 31/5 để tổng hợp và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

DJ Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) là người nổi tiếng trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải các video quảng cáo sản phẩm giảm cân với cam kết “ăn xong lăn ra nằm vẫn giảm”, “thách thức mọi cơ địa”. Cô tuyên bố đã sử dụng các sản phẩm trong suốt 6 tháng, không có tác dụng phụ và không gây tăng cân trở lại.

Giá các sản phẩm dao động từ vài trăm đến gần một triệu đồng mỗi hộp. Trong quảng cáo, Ngân 98 giới thiệu thành phần đều là thảo dược như nấm linh chi, lá sen, quả bứa, sơn trà… giúp “đốt mỡ”, “đào thải độc tố”.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến từ diễn đàn giải trí và người tiêu dùng cho rằng các quảng cáo này “lố”, “thổi phồng công dụng”.

Vụ việc trở nên ồn ào hơn khi một người phụ nữ tên H. tung video “bóc phốt”, cáo buộc sản phẩm giảm cân của Ngân 98 có chứa chất cấm Sibutramine – hoạt chất từng bị cấm vì nguy cơ gây biến chứng tim mạch. H. cho biết đã mua hàng và mang đi kiểm nghiệm.

Ngân 98 lập tức phản bác, cho rằng H. vu oan vì mua sản phẩm từ nguồn không chính thống và tiết lộ H. là nhân viên của một đối thủ kinh doanh mỹ phẩm tại Cần Thơ. Sau đó, nữ DJ đến tận địa phương để đối chất, tiếp tục khẳng định sản phẩm mình bán là an toàn.

Hiện trên gian hàng mạng xã hội của Ngân 98, hai sản phẩm Super Detox X3 và X1000 đã thông báo hết hàng, nhưng X7 Plus vẫn còn được rao bán. Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã tiếp nhận phản ánh và sẽ sớm có thông tin chính thức đến người tiêu dùng.