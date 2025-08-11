Con gái đẻ rơi trên gác, mẹ sợ không dám đến gần, hốt hoảng gọi cấp cứu

Ngày 11/8, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 (TPHCM) cho biết, tổng đài cấp cứu của trung tâm từng tiếp nhận cuộc gọi từ phường Chánh Hưng (TPHCM) đề nghị hỗ trợ.

Theo đó, người mẹ hoảng hốt khi con gái đẻ rơi tại nhà. Quá sợ hãi, người mẹ này chỉ dám đứng ở dưới tầng 1, không dám tiếp cận con gái và cháu.

Một ca cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115. (Ảnh: 115 TPHCM)

Sau khi nghe trình bày, các điều phối viên của Trung tâm Cấp cứu tư vấn trấn an tinh thần và động viên, người phụ nữ này mới lên kiểm tra. Qua điện thoại, bà cho biết cháu bé đã tím tái, ngưng thở.

Ngay lập tức, điều phối viên nhanh chóng hướng dẫn sơ cứu và bà đã thực hiện ép tim hồi sức cho cháu.

Trung tâm 115 điều phối hai kíp cấp cứu có mặt tại hiện trường. Đến nơi, các bác sĩ và điều dưỡng tiếp tục hồi sức tích cực, đặt nội khí quản, bóp bóng thở oxy, giúp bé hồng hào trở lại, có mạch rõ và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Sản phụ được chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ.

Theo bác sĩ Long, sản phụ trên có thăm khám thường xuyên, thai có dây rốn quấn cổ 2 vòng, nước ối ít, dự sinh ngày 21/7 nhưng không có dấu hiệu chuyển dạ, đến 23/7, người mẹ đã đẻ rơi. Hiện bé được điều trị tại hồi sức của bệnh viện.

Qua trường hợp này, bác sĩ Long khuyến cáo khi gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng, hãy gọi ngay 115 để được hỗ trợ.

Tổng đài 115 hoạt động 24/7, không chỉ giúp điều động lực lượng cấp cứu đến hiện trường mà còn hướng dẫn người dân xử trí ban đầu qua điện thoại trong nhiều tình huống nguy kịch như ngừng tim, ngưng thở, hóc dị vật, chấn thương...

Các nhân viên y tế của trung tâm sẽ hướng dẫn qua video call để sơ cứu, ép tim. Việc giữ bình tĩnh, tin tưởng và làm theo hướng dẫn của các điều phối viên sẽ giúp cứu sống người thân.