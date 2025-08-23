Đạo diễn Lý Hải nhận bằng khen của Bộ VHTTDL vì đóng góp trong lĩnh vực điện ảnh

(VTC News) -

Sáng 23/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2025), tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023-2025.

Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp ôn lại truyền thống lịch sử hình thành và phát triển của ngành, mà còn là cơ hội để nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đại diện cho lĩnh vực điện ảnh, đạo diễn Lý Hải cho biết anh rất tự hào khi được tham dự và nhận bằng khen: “Đây thực sự là một điều rất bất ngờ với cá nhân tôi. Tôi hạnh phúc vì sau hơn 35 năm làm nghề đã được nhận tấm bằng khen vinh dự. Đó là sự ghi nhận và cũng là nguồn động viên tinh thần to lớn để tôi tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa, góp phần cho điện ảnh Việt phát triển”.

Đạo diễn Lý Hải nhận bằng khen vinh danh những đóng góp trong lĩnh vực điện ảnh.

Đạo diễn chia sẻ thêm, buổi lễ là cơ hội quý giá để bản thân nhìn lại vai trò quan trọng của văn hóa trong kháng chiến và công cuộc đổi mới, đồng thời ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình. Thế hệ đi trước đã “gieo mầm” cho nền văn hóa đậm đà bản sắc; các thế hệ như anh và kế tiếp là những người trẻ sẽ tiếp nối, vun đắp để phát triển.

“Tôi luôn tin rằng văn hóa có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống hôm nay, bởi nó không chỉ góp phần làm đẹp thêm diện mạo kinh tế mà còn bồi đắp, nâng cao đời sống tinh thần cho con người. Bản thân là một người làm nghệ thuật, từ khi còn hoạt động ca hát và đặc biệt là cách đây 8 năm, khi mới chập chững bước vào lĩnh vực điện ảnh, tôi đã ấp ủ mong muốn thông qua các tác phẩm của mình để quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam", anh chia sẻ.

Lý Hải trở thành "đạo diễn nghìn tỷ" với loạt phim "Lật mặt".

Lý Hải nổi tiếng với khán giả nhiều thế hệ với vai trò ca sỹ vào những năm 1990, thông qua tuyển tập Trọn đời bên em. Sau hơn 20 năm ca hát, anh chuyển hướng sang điện ảnh và ghi dấu ấn với franchise Lật mặt từ năm 2015.

Trong vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên, Lý Hải xây dựng thành công thương hiệuLật mặt, đưa anh trở thành "đạo diễn nghìn tỷ".

Ngoài doanh thu bùng nổ, các phần phim Lật mặt của Lý Hải còn khai thác và khắc họa bối cảnh đậm chất Việt, góp phần quảng bá văn hóa nước nhà đến với người xem toàn cầu.

Gần đây nhất, Lật mặt 8: Vòng tay nắng của Lý Hải gây sốt phòng vé vào dịp lễ 30/4 - 1/5, đạt vị trí top 1 doanh thu ngay khi vừa công chiếu. Sau hơn 2 tháng ra rạp, phim lọt top 10 phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại với con số hơn 230 tỷ đồng.