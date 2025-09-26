Bỏ túi kinh nghiệm thuê thợ xây nhà tiết kiệm chi phí

(VTC News) -

Xây nhà là một trong những việc quan trọng, tốn nhiều chi phí khiến gia chủ phải cân nhắc kỹ lưỡng. Một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí xây dựng là thuê thợ xây. Nếu biết cách lựa chọn và làm việc với đội thợ, gia chủ có thể tiết kiệm đáng kể mà vẫn đảm bảo chất lượng công trình.

Để tránh những rủi ro đáng tiếc và tiết kiệm chi phí, gia chủ có thể tham khảo kinh nghiệm thuê thợ xây nhà quan trọng dưới đây:

Xác định nhu cầu và ngân sách

Trước khi tìm thợ, nên xác định rõ quy mô ngôi nhà, phong cách kiến trúc, số tầng và chất lượng vật liệu mong muốn. Lập bảng dự trù kinh phí sơ bộ để ước lượng số tiền cần bỏ ra cho nhân công. Điều này giúp tránh tình trạng phát sinh quá nhiều chi phí khi đã ký hợp đồng hoặc khi công trình đang thi công.

Nên tham khảo nhiều đội thợ để so sánh giá cả, độ uy tín. (Ảnh minh họa)

Tham khảo nhiều đội thợ

Nên tham khảo nhiều đội thợ khác nhau để so sánh giá cả, kinh nghiệm và độ uy tín của từng đội. Có thể tìm hiểu qua người thân, bạn bè, tra cứu trên mạng internet hoặc liên hệ trực tiếp.

Chọn thợ xây uy tín

Đội thợ có tay nghề cao sẽ giúp hạn chế lỗi trong quá trình xây dựng, tránh phải sửa chữa tốn kém về sau. Một đội thợ giàu kinh nghiệm thường làm việc nhanh gọn, tiết kiệm thời gian – yếu tố cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí, đặc biệt là trường hợp phải thuê giàn giáo, máy móc hoặc trả tiền thuê đất thi công theo ngày.

Thương lượng giá nhân công

Có hai hình thức thuê thợ xây phổ biến là khoán gọn (chìa khóa trao tay) và thuê nhân công theo ngày. Khoán gọn giúp kiểm soát chi phí tốt hơn, trong khi thuê theo ngày linh hoạt nhưng cần bạn giám sát chặt chẽ để tránh kéo dài thời gian thi công. Khi thương lượng, cần làm rõ các hạng mục bao gồm trong giá, tránh tình trạng phát sinh ngoài hợp đồng.

Kiểm tra chất lượng công trình thực tế

Kiểm tra chất lượng công trình thực tế đội thợ đã thi công là việc làm cần thiết khi thuê thợ. Điều này giúp gia chủ xem xét kinh nghiệm, trình độ chuyên môn của đội thợ trước khi quyết định lựa chọn.

Ký hợp đồng rõ ràng, chi tiết

Hợp đồng nên quy định rõ tiến độ, hình thức thanh toán, trách nhiệm khi chậm tiến độ và tiêu chuẩn chất lượng. Nên chia nhỏ các đợt thanh toán theo tiến độ hoàn thành để đảm bảo thợ làm đúng tiến độ và chất lượng như cam kết.

Giám sát thường xuyên

Dù đã thuê đội thợ uy tín, gia chủ vẫn nên cử người giám sát công trình để đảm bảo họ tuân thủ đúng bản vẽ và tránh lãng phí vật tư. Nếu không có thời gian, có thể thuê giám sát xây dựng độc lập – chi phí bỏ ra nhỏ nhưng giúp tiết kiệm rất nhiều tiền do hạn chế sai sót.