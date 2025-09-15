Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu hành khách trên chuyến bay tới thăm Việt Nam

(VTC News) -

Khoảnh khắc Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu cho hành khách trên chuyến bay đến Hà Nội. (Video: X/RT)

Tờ Economic Times của Ấn Độ đưa tin Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cấp cứu cho một hành khách bị tăng huyết áp có nguy cơ dẫn đến đau tim trên chuyến bay từ Moskva đến Hà Nội cùng lúc ông thực hiện chuyến thăm Việt Nam.

Sau khi thực hiện các bước cấp cứu, ông Murashko cố gắng trấn an hành khách gặp nạn và giúp ổn định tình trạng của người này cho đến khi máy bay hạ cánh.

Vào ngày 14/9, trong bài đăng trên tài khoản mạng xã hội X, hãng tin RT cũng đưa tin Bộ trưởng Y tế Nga Murashko cấp cứu cho một hành khách ngay trên máy bay. Bài đăng đính kèm một video do kênh Shot đăng tải ghi lại sự việc.

Kênh Shot cho biết, 3 giờ sau khi chuyến bay đến Hà Nội, một hành khách Nga bị tăng huyết áp, buộc phi hành đoàn phải khẩn trương yêu cầu hỗ trợ y tế. Trong số những người có mặt trên chuyến bay có Bộ trưởng Y tế Nga và ông lập tức đưa ra phản ứng, tiến hành cấp cứu giúp hành khách ổn định tình trạng.

Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga, ông Mikhail Murashko, có chuyến công tác tới Việt Nam từ ngày 12/9-14/9. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông dự kiến sẽ có buổi gặp với Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, để thảo luận về các vấn đề hợp tác song phương giữa hai nước (bao gồm cung cấp sản phẩm y tế, điều trị công dân Việt Nam tại các phòng khám ở Nga, đào tạo tại các trường đại học y khoa, cũng như các nghiên cứu khoa học y tế chung).

Bộ trưởng cũng dự kiến sẽ thăm Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Mắt Việt - Nga và một số cơ sở y tế khác.

Trong thành phần đoàn đại biểu Nga có lãnh đạo của một số trung tâm nghiên cứu y tế quốc gia, lãnh đạo các công ty dược phẩm và thiết bị y tế, cùng đại diện Bộ Công Thương Nga.

Ngoài ra, ông Mikhail Murashko cũng sẽ phát biểu trước các đại biểu tham dự Diễn đàn Y tế - Doanh nghiệp Việt - Nga.