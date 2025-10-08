Bộ trưởng Tài chính: Thị trường chứng khoán sẽ chứng kiến sự thay đổi về chất

- Thưa Bộ trưởng, sau nhiều năm chờ đợi, FTSE Russell đã chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp. Là người đứng đầu ngành Tài chính, Bộ trưởng có chia sẻ gì về kết quả này?

Trong suốt hai năm qua, dưới sự quan tâm, lãnh đạo quyết liệt của Tổng Bí thư Tô Lâm, của Chính phủ, Thủ tướng, cùng sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã triển khai một chương trình cải cách toàn diện nhằm đưa TTCK Việt Nam tiệm cận các chuẩn mực, thông lệ cao nhất của quốc tế.

Chúng tôi rất vui mừng về việc FTSE Russell đã chính thức ghi nhận và nâng hạng TTCK Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Kết quả tích cực này là kết tinh từ chủ trương đúng đắn và quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan, sự đồng hành của thành viên thị trường, cũng như sự hỗ trợ quý báu từ Ngân hàng Thế giới, các chuyên gia FTSE và các định chế đầu tư toàn cầu.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi biểu dương nỗ lực không ngừng nghỉ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán trong suốt 2 năm vừa qua.

Có thể nói rằng, việc TTCK Việt Nam được nâng hạng là một trong những dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển hơn 25 năm qua. FTSE chính thức nâng hạng không chỉ tạo cơ hội lớn để Việt Nam thu hút nguồn lực vốn ngoại, mà còn là minh chứng rõ ràng cho con đường phát triển đúng đắn và năng lực hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam vào hệ thống tài chính quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng: Việc TTCK Việt Nam được nâng hạng là một trong những dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển hơn 25 năm qua. (Ảnh: VGP)

- Nhiều ý kiến cho rằng, nâng hạng sẽ mở ra một cánh cửa mới đối với chất lượng phát triển của TTCK Việt Nam. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc TTCK cũng phải nâng tầm hơn nữa về quy mô, chất lượng, tính minh bạch và bền vững. Bộ trưởng có quan điểm thế nào về điều này?

Chúng tôi đã xác định nâng hạng không phải là đích đến mà là một hành trình đang đi để phát triển TTCK Việt Nam tăng trưởng chất lượng, minh bạch, bền vững. Trong hành trình đó, từng chặng đường sẽ gắn với quyết tâm, nỗ lực cao nhất để triển khai các giải pháp hiệu quả nhằm đạt được những mục tiêu quan trọng đề ra.

Chính vì vậy, việc FTSE nâng hạng lần này là thành quả của hàng loạt chỉ đạo, cũng như công tác thực thi trong suốt thời gian qua - là dấu mốc cho sự chuyển mình toàn diện của TTCK Việt Nam - từ khung khổ pháp lý, hạ tầng công nghệ, chất lượng sản phẩm dịch vụ, đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp và hành vi đầu tư của công chúng đầu tư.

Nâng hạng đã đánh dấu một bước tiến lớn về chất lượng phát triển và hội nhập, đồng thời cũng mở ra một cánh cửa mới cho TTCK Việt Nam trong thời gian tới.

Chẳng hạn như trong vấn đề nâng hạng, tại Đề án Nâng hạng TTCK Việt Nam vừa được Thủ tướng phê duyệt cũng đã đặt ra các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Theo đó, bên cạnh mục tiêu đáp ứng đầy đủ tiêu chí nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell trong năm 2025; thì chúng ta còn phải duy trì xếp hạng thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell và đáp ứng các tiêu chí nâng hạng lên thị trường mới nổi của MSCI và thị trường mới nổi bậc cao của FTSE Russell từ nay đến năm 2030.

Điều đó có nghĩa là FTSE công bố chính thức nâng hạng hôm nay mới chỉ là kết quả bước đầu, chúng ta còn nhiều mục tiêu cao hơn và cần triển khai liền mạch, quyết liệt hơn nữa.

Bởi vậy, chúng tôi kỳ vọng rằng, thị trường vốn nói chung và TTCK sẽ chứng kiến một sự thay đổi về chất. Thị trường không chỉ đón nhận những vốn ngoại chất lượng cao, mà đi kèm với đi với đó là yêu cầu cao hơn về quản trị doanh nghiệp hay tính công khai, minh bạch.

Từ đó, sẽ tạo thêm động lực cho cả cơ quan quản lý, thành viên thị trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư đều phải tự nâng tầm, góp phần đưa TTCK lên một tầm phát triển mới, đóng góp mạnh mẽ hơn cho nền kinh tế đất nước.

- Xây dựng thị trường vốn trở thành kênh huy động hiệu quả của nền kinh tếTrong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, nguồn lực vốn cả trong và ngoài nước thông qua TTCK đóng vai trò quan trọng. Xin Bộ trưởng cho biết đâu là giải pháp mà Bộ Tài chính sẽ triển khai để TTCK phát triển mạnh mẽ, bền vững, trở thành kênh huy động vốn trung, dài hạn quan trọng và chủ yếu của nền kinh tế trong thời gian tới?

Chiến lược Phát triển TTCK tới năm 2030 đã nêu rõ mục tiêu: Phát triển TTCK ổn định, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, hội nhập; nâng cao khả năng chống chịu rủi ro, có cơ cấu hợp lý giữa các cấu phần thị trường, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, chủ yếu cho nền kinh tế; duy trì tăng trưởng về quy mô, chú trọng nâng cao chất lượng; phát triển các công cụ tài chính xanh, tài chính bền vững; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực chứng khoán; xây dựng hệ thống quản lý, giám sát thị trường gắn với ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại; tăng cường liên kết và hội nhập quốc tế, từng bước thu hẹp về khoảng cách phát triển giữa TTCK Việt Nam so với các nước phát triển.

Chính vì vậy, trong thời gian tới, căn cứ vào chủ trương, chiến lược của Đảng, Nhà nước, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan tiếp tục bám sát và triển khai quyết liệt các giải pháp đã đề ra, tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận thị trường; hoàn thiện khung khổ pháp lý, đồng thời thúc đẩy hiện đại hóa, số hóa cơ sở hạ tầng, nhằm xây dựng một TTCK ngày càng minh bạch, hiệu quả, hiện đại, theo chuẩn mực hàng đầu quốc tế.

Trong quá trình đó, Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành liên quan, các tổ chức quốc tế và thành viên thị trường…để TTCK Việt Nam không những duy trì được thứ hạng mà còn hướng tới các chuẩn mực cao hơn, đặc biệt là đưa TTCK trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, chủ yếu cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

- Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!