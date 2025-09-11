Biểu tình phản đối chính phủ bùng phát dữ dội ở Pháp

Cuộc biểu tình, được tổ chức chủ yếu thông qua các lời kêu gọi lan truyền trên kênh Telegram và mạng xã hội từ các nhóm đối lập trong chính phủ. “Phong tỏa mọi thứ” bùng phát vào tháng 5, từ các nhóm cánh hữu, song đến nay nhận được sự ủng hộ từ cánh tả và cực tả. Kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ Pháp được cho là nguyên nhân gây sự bất bình, mất lòng tin sâu sắc đối với người dân nước này.